Vítězi dne jsou Palantir a Novavax, nedařilo se Paypalu

Americké indexy na začátku týdne ukázaly lehkou nervozitu před středečním reportem o inflaci , když nejširší S&P 500 korigoval o 0,5 %. Největší propad zaznamenaly akcie společnosti PayPal Holdings, které propadly o 12,7 % po oznámených výsledcích. Investory nepotěšil snížený výhled na marže. Uspokojivé výsledky nedodala ani společnost Skyworks Solutions, která se netrefila do odhadu analytiků na úrovni zisku ani tržeb a dnes propadla o 5,2 %. Nedařilo se ani společnostem ze sektoru polovodičů. AMD sice dál pokračuje na optimistické vlně z minulého týdne i když dnes přidala pouze kosmetických 0,02 %, další společnosti ze sektoru ale spíše ztrácely (například výše zmíněný Skyworks Solutions, nebo například gigant (-2 %)). Polovodičový sektor pak jako celek odepsal 1,9 %.Zítřejší zpráva o inflaci očekává nárůst spotřebitelských cen v dubnu o 0,4 % poté, co v březnu se jednalo o nárůst 0,1 %. Trhy tak dnes znervózňuje, že inflace by mohla být vyšší, než se předpokládá, což by mělo za následek přísnější měnovou politiku FEDu. Trhy taktéž očekávají zprávy ohledně fiskální politiky, konkrétně dluhového stropu. Nad touto otázkou by měli politici naleznout shodu do začátku příštího měsíce.Po pozitivních výsledcích se výrazně zadařilo společnosti Palantir, která poskytuje softwarová řešení pro analýzu dat. Její akcie dnes narostly o 23,3 %. Výrobce letadel narostl o 2,3 % po zveřejnění zprávy, že nízkonákladový dopravce Ryanair Holdings bude nakupovat jeho letouny za několik miliard USD . Farmaceutický Novavx, spojený především s vakcínou na Covid-19 dnes přidal 27,8 % díky svému plánu propustit 25 % své globální pracovní síly. Výrobce sportovního oblečení Under Armour snížil očekávání letošních výnosů a na to konto propadl o 5,7 %.