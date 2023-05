Svlékání z šatů potížisty Evropy. Řecké akcie za rok zpevnily o 40 procent

Řecké akcie za poslední rok výrazně zpevnily a země se podle analytiků postupně zbavuje nálepky problémového dítěte Evropy. Investoři v posledních dnech také vítají, že v parlamentních volbách o víkendu neuspěly levicové strany, takže nehrozí, že by po opakovaných volbách předběžně plánovaných na červen vznikla koalice mnoha stran. Očekává se tak, že dál bude vládnout liberálně-konzervativní Nová demokracie (ND) současného premiéra Kyriakose Mitsotakise, napsal server americké televize CNBC.



Hlavní index řeckých akcií vykazuje od začátku letošního roku zisk téměř 30 procent, za poslední rok pak více než 40 procent. Průměrné denní objemy obchodů jsou teď citelně vyšší, protože se vracejí zahraniční investoři. Fiskální a byrokratické reformy, větší přítomnost na světové scéně a solidní ekonomické ukazatele zlepšily vnímání Řecka mezi investory a centrální banka doufá, že země se dočká i zvýšení ratingu. Ten je od finanční krize stále ve spekulativním pásmu.



Když bylo na začátku tohoto týdne jasné, že levice ve volbách neuspěla, hlavní index řeckých akcií zpevnil téměř o sedm procent. V růstu pokračoval i v úterý, ačkoliv na světových trzích mezitím zavládl pesimismus a s ním i pokles cen akcií. Řecký trh je ale ve srovnání s ostatními relativně malý, takže cenové výkyvy jsou v případě silných impulzů mnohem výraznější.



Obchodníci se obávali, že ve volbách uspějí opoziční levicové strany a že by mohla vzniknout koalice tří až čtyř politických stran, která by mohla způsobit nestabilitu, řekl hlavní ekonom společnosti Mazars Wealth Management George Lagarias. Přesto se hlavní index řeckých akcií teď nachází blízko nejvyšších hodnot za deset let, což ale vypovídá spíše o reformách a dlouhodobém vývoji řecké ekonomiky, dodává Lagarias.



"Současná vláda je považována za podnikatelsky přátelskou," řekl Lagarias. Investoři nyní očekávají stabilitu, kterou by mohla přinést právě pohodlná parlamentní většina Mitsotakisovy konzervativní strany.



V případě Řecka už vzbudilo pozornost i několik hospodářských úspěchů: brzké splacení půjček, které zemi poskytl Mezinárodní měnový fond (MMF), anebo klesající poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP). Zvyšuje se zaměstnanost a na vzestupu jsou i vklady, spotřeba a příjmy podniků.



Řecká ekonomika loni vzrostla o 5,9 procenta, což je výrazně nad růstem v eurozóně, jejíž součástí je i Řecko a kde hospodářský růst činil 3,5 procenta, uvedla agentura Reuters. Na letošní rok počítá řecká centrální banka s růstem o 2,2 procenta. Od tohoto týdne se výnosy desetiletých dluhopisů řecké vlády dostaly na 24leté minimum vůči Itálii, což naznačuje nižší riziko.



Klíčovým úspěchem současné řecké vlády je dosažení rozpočtového přebytku díky zvýšenému výběru příjmů, o což dlouhodobě usilovaly vlády předchozí, řekl hlavní investiční ředitel společnosti Piraeus Asset Management Kostas Kondakis. Dodal, že vedle procentuálního růstu vzrostly průměrné denní objemy na akciovém trhu meziročně o 38,7 procenta, což svědčí o návratu zahraničních investorů.



"Mějte na paměti, že ocenění akcií je stále o 30 procent nižší ve srovnání s průměrem eurozóny. Jsou tam ale vyhlídky na vyšší růst a předpoklad zdravějšího vývoje zisků a volných peněžních toků. Řecké podniky se po desetileté krizi docela dost naučily," řekl Kondakis. Dalším krokem, i když potenciálně ne bezprostředním, bude podle něj přeřazení aténské burzy z rozvíjející se na rozvinutou. Zatím ale potřebuje reformy, včetně vyššího podílu obchodovaných akcií, vyšších objemů a vyššího počtu velkých firem.



George Lagarias ze společnosti Mazars rovněž uvedl, že se Mitsotakisově Nové demokracii podařilo změnit vnímání Řecka v zahraničí, a to navzdory nepříznivým vlivům pandemie a přetrvávajícím vážným problémům v podobě krize životních nákladů a mnoha lidí žijících pod hranicí chudoby. "Řecko už není problémovým dítětem Evropy, právě naopak. Podařilo se jim změnit obraz Řecka z problémového dítěte na vzor reforem," řekl.



Pokud si Mitsotakis zajistí znovuzvolení, bude pravděpodobně pokračovat v podobné agendě, řekl hlavní ekonom ING Bank Paolo Pizzoli. Pozitivní pro rozpočet Řecka bude pravděpodobně i politická stabilita, zejména po skončení pandemie a balíčků na podporu energetiky. Cestovní ruch bude působit jako krátkodobý motor růstu, ale dopad vysoké inflace na reálné disponibilní příjmy zasáhne soukromou spotřebu, zatímco vyšší úrokové sazby mohou ovlivnit tvorbu fixního kapitálu, varoval Pizzoli.