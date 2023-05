Rozbřesk: Řecko from zero to hero a dohoda o zvýšení dluhového stropu v USA je blízko

Před více než deseti lety se řecká ekonomika dostala na pomyslné dno. V důsledku masivních makroekonomických nerovnováh země de facto zbankrotovala a vážně hrozila i varianta grexitu, čemuž zabránila jen série bailoutů a následná politika fiskální přísnosti (austerity). Daní za to byl však propad ekonomiky o celou čtvrtinu, přičemž v recesi zůstalo Řecko osm let v kuse. Po ztracené dekádě se však nyní zdá, že se řecká ekonomika konečně dostala do lepší kondice.



Začněme několika čísly, která dokumentují aktuální stav řecké ekonomiky. Ta v posledních dvou letech zažila jedno z nejdynamičtějších oživení v eurozóně, díky čemuž se HDP nachází 6 % nad předpandemické úrovni (pro porovnání – česká ekonomika se stále ještě zcela nezotavila). Svižným tempem rostou především exporty, podobně jako investiční aktivita (příliv čistých zahraničních investic byl v posledních dvou letech historicky rekordní). A přestože je Řecko stále nejzadluženější zemí EU a jeho dluh vystoupal až na 206 % HDP, v roce 2022 došlo k poklesu na 171 % HDP. To je nejen nejméně od roku 2012, ale takto svižné tempo poklesu vládního dluhu dělá z Řecka jednoznačného premianta v EU.



Tento pozitivní vývoj řecké ekonomiky, který jde částečně na vrub současné vládě a její pro-tržní hospodářské politice, reflektují i ratingové agentury. S&P nedávno změnila výhled na pozitivní a šéf řecké centrální banky očekává, že krátce po víkendových volbách (21.5.) bude upgradován i celkový rating na BBB-, což by řecký dluh dostalo z kategorie „junk“ na investiční stupeň.



Na druhé straně, super-přísná fiskální restrikce nadiktována tzv. troikou (Komise, ECB a MMF), jejíž efektivnost sami angažované instituce zpětně zpochybňují, zanechala dlouhodobé šrámy. Navzdory současnému růstu zůstává řecká ekonomika přibližně o 25 % menší než v roce 2008, zatímco průměrná mzda stále zaostává o téměř 30 %. Cesta k úplnému zotavení z táhlé finanční krize je tak evidentně během na dlouhou trať, přičemž je možné, že nastoupená trajektorie nezůstane zcela hladká…





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší obchodní seance opět mírně ztrácela, když atakovala hranici 23,70 EUR/CZK. České měně se evidentně nelíbí posilující dolar (navzdory solidní náladě na akciových trzích), kterému včera dodal impuls jestřábí komentář Fedu. Z pohledu domácích makro čísel stojí za zmínku včera publikované ceny výrobců za duben – zatímco v průmyslu došlo k meziměsíčnímu poklesu o 1,2 %, v zemědělství to bylo o 3,3 %. Růst cen naopak pokračuje v sektoru tržních služeb (+1,4 %). Celkově jsou dle nás tato čísla v souladu s pokračujícím poklesem celkové inflace (zejména díky levnějším energiím), zatímco jádrové inflační tlaky zůstanou nadále relativně setrvačné.



Eurodolar

Lepší než očekávaná data v USA (týdenní statistiky z trhu práce a podnikatelská nálada od Philly Fedu) plus lehce jestřábí rétorika přicházející z Fedu (Bullard, Loganová) posunuly dolarové sazby vzhůru a s nimi i dolar. Trh tak začíná viditelněji sázet na červnové zvýšení sazeb ze strany Fedu a to mimo jiné i proto, že jednání o zvýšení dluhového stropu v USA se posunují žádoucím směrem (šéf republikánské většiny v dolní sněmovně Kongresu vidí šanci na schválení již příští týden). Z výše uvedených důvodů bude klíčové, jak vyznějí dnešní vystoupení čelných představitelů vedení Fedu v čele s J. Powellem (na druhé straně promluví prezidentka ECB Lagardeová).



Akcie

Jedním z hlavních hybatelů zámořského obchodování byl včera Netflix, který včera přidal 9,2 %. Naopak se nedařilo Alibabě, která po loňském úspěchu v cloudovém byznysu opět propadla, výnosy zde poklesly o více než 2 % a divize se opět propadla do ztráty. Její akcie tak včera propadly o 5,4 %. Retailový řetězec Walmart výsledky překvapil pozitivně, především pak na úrovni výnosů, které rostly v prvním čtvrtletí o 8 %. Zároveň zvýšil celoroční výhled a jeho akcie tak včera narostly o 1,3 %. Stejně tak by se dalo mluvit o společnosti Bath & Body Works, která taktéž představila lepší sadu čísel s vylepšeným výhledem, zde to ale stačilo dokonce k nárůstu o 10,8 %.