ČNB drobně uvolnila pravidla pro hypotéky, od července bez limitu dluhu k měsíčnímu příjmu DSTI

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o zmírnění pravidel pro poskytování hypoték. Od července už nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala bankovní rada ČNB v platnosti. Na tiskové konferenci to řekla členka bankovní rady Karina Kubelková. Zdůraznila, že uvolnění jednoho z pravidel je možné pouze díky nyní platným vysokým úrokovým sazbám.



Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (DTI) ponechala ČNB na 8,5, pro žadatele do 36 let na 9,5.



Centrální banka zároveň konstatovala, že ceny nemovitostí zůstávají nadhodnocené. Na konci prvního čtvrtletí byly o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 23 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.



Limity pro hypotéky platí od loňského dubna. Kubelková dnes řekla, že na hypotečním a nemovitostním trhu přetrvávají systémová rizika kvůli nadhodnocení cen domů a bytů, přestože u bytů začalo nadhodnocení klesat. "V tomto cenovém prostředí méně než deseti procentům domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při dané výši úrokových sazeb," řekla. Proto podle ní zůstávají v platnosti limity LTV a DTI.



Limit DSTI, který vyžadoval poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem nanejvýš 45 procent, u lidí mladších 36 let 50 procent, podle bankovní rady není nutné uplatňovat v prostředí vysokých úrokových sazeb. Kubelková konstatovala, že v bilancích bank zůstává vysoký počet hypotečních úvěrů s úrovní DSTI nad 40 procent, jejich objem je ale systémově nevýznamný.



Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub řekl, že banky příkladně dodržovaly nastavené limity pro poskytování hypoték. Nepředpokládá, že by zrušení limitu DSTI vyvolalo v českém finančním systému nestabilitu. "Bankám se vytváří prostor pro úvěrovou aktivitu, ale domníváme se, že za vysokých sazeb budou domácnosti opatrné a banky budou obezřetně vyhodnocovat rizika spojená s dluhovou službou dlužníků," řekl.



Kubelková dnes také řekla, že první čtvrtletí letošního roku ukázalo výrazný pokles objemu nových hypotečních úvěrů. Úvěrovou aktivitu podle ní tlumily vysoké úrokové sazby společně s limity pro poskytování hypoték.



Podle Holuba se vysoké úrokové sazby projevují i tím, že klesá podíl druhých a dalších úvěrů, které si dlužníci berou. Pro ČNB je to z hlediska zachování finanční stability pozitivní signál, uvedl.