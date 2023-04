Hypoteční trh v březnu ožil, úroková sazba dále mírně poklesla

Banky a stavební spořitelny dle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v březnu letošního roku hypotéky v celkovém objemu 12,6 mld. Kč. Objem poskytnutých hypoték tak meziměsíčně vzrostl o 4,7 mld. Kč, což představuje 60% meziměsíční nárůst. Ačkoli březen obvykle bývá z pohledu aktivity na hypotečním trhu oproti únoru citelně příznivější, letošní březnový nárůst byl v tomto ohledu nad rámec běžné sezónnosti. Objem i počet poskytnutých hypoték se tak dostal na nejvyšší úroveň od poloviny minulého roku, kdy začal trh citelně slábnout.





I přes uvedené zlepšení byl březnový objem poskytnutých hypoték zhruba poloviční oproti průměru roku 2020. Z meziročního pohledu se začíná postupně projevovat efekt nižší srovnávací základny z loňského roku, ačkoli první polovina roku 2022 byla z pohledu poskytnutých objemů stále velmi silná. Meziroční pokles poskytnutých hypoték se tak v březnu zmírnil na 59 % z únorových 69 %.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v březnu dosáhl 10,3 mld. Kč po únorových 6,5 mld. Kč. Hypoteční trh tak v březnu zaznamenal značné oživení. Řada domácností patrně usoudila, že prostředí vysokých sazeb bude přetrvávat delší dobu a nevyplatí se tak na výraznější snížení hypotečních sazeb čekat. Určitý impulz pak mohly přinést také postupně klesající ceny nemovitostí, které dle dat Dataligence vycházející z katastru nemovitostí pokračovaly v březnu v mírném poklesu a meziročně byly nižší o 8,3 %. Ve srovnání s vrcholem z poloviny loňského roku jsou pak již v některých regionech nižší o více než dvacet procent, viz nový ČBA Monitor.





Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v březnu třetí měsíc v řadě mírně poklesla, a to z 5,9 na 5,86 %. Její hodnota je tak nejnižší od října minulého roku. Tržní úrokové sazby delších splatností jsou v posledních měsících rozkolísané a reagují citelně na tržní vývoj v zahraničí. Jejich průměrná hodnota za první čtvrtletí letošního roku byla zhruba o půl procentního bodu nižší než v posledním čtvrtletí minulého roku. Od začátku roku se však vystřídalo několik fází jejich růstu a poklesu, což komplikuje výhled na jejich další vývoj s potenciálním dopadem do hypotečních sazeb. V současnosti se nachází zhruba na obdobné úrovni jako před měsícem. Trh však v současnosti předpokládá do konce roku jejich pokles o půl procentního bodu, což naznačuje i velmi mírný prostor pro postupné snižování hypotečních sazeb.





