Pochmurný závěr týdne na Wall Street

Poslední obchodní seance 25. týdne letošního roku přinesla informace k Indexu nákupních manažerů v průmyslu PMI, jenž od reportoval slabší než očekávaný údaj a současně číslo nižší, jak v předchozím měsíci. Konkrétní údaj byl roven 46,3 b., předešlý výstup 48,4 b. a konsensus trhu 48,6 b.



Akciové indexy se v rámci obchodního dne pohybovaly po většinu času v záporných hodnotách. Nejslabším byl technologický Nasdaq Composite, který umazal 1,01 % neboli 138 b. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average odepsal 0,64 %, tedy 218 b.



Jeden z nejméně vydařených obchodních dnů z pohledu sektorů uzavřel S&P 500 Energy Sector GICS Level 1 Index, který se propadl o 0,79 % (Chevron -0,83 %, Mobil -0,89 %).



Po tragickém konci pátrání po turistické ponorce Titan, tentokrát společnost směřující turismus do vesmíru, tedy Virgin Galactic se v pátek obchodovala o 18,61 % níže, a to po zprávě o navýšení kapitálu ve výši 400 miliónů dolarů prostřednictvím vydání nových akcií.



Další firmou, která se přidá k řadě stávek, bude během příštího týdne . Stávky se zúčastní více něž 3000 baristů, ovšem z úplně jiného důvodu, než které známe. Důvodem pozastavení práce bude podpora LGBTQ pracovníků ve Spojených státech, kterým bylo řečeno, aby došlo k odstranění výzdoby LGBTQ, SBUX US -2,49 %.



Druhý den v řadě padá ropa WTI, kdy se tentokrát posunula jižním směrem o 0,4 % a obchodovala se pod 70 dolary za barel. Severomořský Brent taktéž klesl podruhé v řadě, tentokrát o 0,2 % a obchodní den zakončil pod 74 dolary za barel. Strašákem pro vývoj ceny ropy je nejen červencové zasedání americké centrální banky, která po deklaraci Jeroma Powella že v sedmém měsíci bude zvyšovat základní úrokovou sazbu.



EUR/CZK 23,62, USD/CZK 21,68, EUR/USD 1,0894, Troyská unce zlata 1.920 USD



