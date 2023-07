Meta se ve čtvrtek chystá spustit síť Threads, která má konkurovat twitteru

Americká internetová společnost Meta, která vlastní facebook či instagram, se ve čtvrtek chystá spustit textovou sociální síť Threads, která má konkurovat twitteru. Informoval o tom server listu Wall Street Journal (WSJ), podle něhož by se Threads mohl stát silným soupeřem twitteru.



WSJ, který Threads označuje za "klon" twitteru, poznamenává, že Meta má stejně jako další technologičtí giganti zkušenosti s kopírováním funkcí konkurenčních platforem. Očekává se, že společnost novou aplikaci postaví na uživatelské základně instagramu, "což je strategický manévr, který může aplikaci pomoci rychle získat popularitu".



Instagram má měsíčně přes dvě miliardy aktivních uživatelů, twitter podle odhadu firmy Insider Intelligence kolem 364 milionů. Pokud by tedy novou síť, jejíž název se dá česky přeložit jako "Vlákna", začal používat alespoň zlomek uživatelů instagramu, mohla by se rychle rozrůst.



Od té doby, co loni firmu Twitteru převzal Elon Musk, dala řada uživatelů stejnojmenné sítě najevo, že by si přála alternativu, píše WSJ. Například německá vláda v pondělí uvedla, že kvůli změnám na twitteru zvažuje, že přejde na jiné komunikační kanály.



Server připomíná, že se twitter v posledních měsících potýkal s technickými problémy, ztrátou části inzerentů i kritikou, že nedostatečně moderuje obsah. Žádný ze startupů, ať už to je Mastodon, Truth Social nebo Bluesky, se ale zatím neukázal jako skutečný konkurent twitteru, míní WSJ.