Sociální síť X žaluje inzerenty, obviňuje je z nezákonného bojkotu

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zažalovala Světovou federaci inzerentů (WFA) a společnosti Mars, Unilever, Orsted a Health. Obvinila je z nezákonného spiknutí za účelem bojkotu platformy, které ji připravilo o miliardy z reklamních příjmů. Informovala o tom agentura Reuters.



Žaloba uvádí, že inzerenti, kteří jednali prostřednictvím iniciativy WFA nazvané Globální aliance pro zodpovědná média, se rozhodli stáhnout svoji reklamu z X, dříve známé jako Twitter, a síť tak přišla na reklamních příjmech o miliardy dolarů. Jednali tak proti svým vlastním ekonomickým zájmům v rámci spiknutí proti platformě sociálních médií, které porušuje antimonopolní zákony USA.



Generální ředitelka X Linda Yaccarinová v prohlášení k žalobě uvedla, že "lidi poškozuje, když je trh s myšlenkami omezen. Žádna malá skupina lidí by neměla mít monopol nad tím, co se může zpeněžit."



Musk ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že po dvou letech, kdy se choval mile a nedostával nic než prázdná slova, přichází válka.



Příjmy z reklamy X se propadly na několik měsíců poté, co Musk společnost v roce 2022 koupil. Inzerenti se obávali rychlých změn zahájených pod Muskovým vlastnictvím.



Skupina inzerentů spustila iniciativu zodpovědných médií v roce 2019. Iniciativa má pomoci odvětví řešit problém nelegálního nebo škodlivého obsahu na platformách digitálních médií a vydělávání na něm prostřednictvím reklamy.



Firma X v žalobě uvedla, že uplatňuje standardy bezpečnosti, které jsou srovnatelné s konkurencí a které splňují nebo překračují opatření stanovená Globální aliancí pro zodpovědná média. Požaduje blíže nespecifikované odškodnění a soudní příkaz, který by zabránil dalším snahám o spiknutí s cílem připravit firmu o peníze z reklamy.