Nasdaq nedokázal přetavit skvělé výsledky Lam Research a Meta Platforms v zelenou seanci

Čtvrteční obchodování bylo v klinči makro ekonomických událostí na obou stranách Atlantiku a současně pokračovala výsledková sezóna za předešlý kvartál tohoto roku.



Včerejší skončené dvoudenní zasedání americké centrální banky přineslo očekávaný výstup, tedy posun základní úrokové sazby o 0,25 % do pásma 5,25 % - 5,50 % a stejně předvídatelně se zachovala i ECB. Dnešní report k americkému HDP za 2Q23 naopak překvapení poskytl, když ekonomika USA rostla více, než se čekalo (HDP se zvedlo o 2,4 % versus očekávané zpomalení na 1,8 %). V půl třetí našeho času proběhl týdenní report z amerického trhu práce, který více méně potvrdil stabilitu trhu, když nových žádostí o dávku v nezaměstnanosti bylo 221 tisíc a konsensus byl výše pouze o 14 tisíc.



Kombinace těchto údajů znamenala zkraje seance růst na trzích, kdy nejvydařenější seanci měl technologický Nasdaq Composite, který narostl až o 1,2 %, a to především díky skvělým výsledkům Mety Platforms, Samsungu či Lam Research. Oproti jmenovanému indexu měl sice dobrý leč slabší obchodní den průmyslový Dow Jones Industrial Average, který přidával pouze 0,3 %. To vše ovšem vzalo v druhé polovině dne za své a indexy otočily do červené zóny. DJIA oslabil o 0,7 %, SPX 500 o 0,6 % a technologický Nasdaq Composite umazal 0,5 %.



Lam Research neboli výrobce zařízení (strojů) pro firmy zabývající se výrobou polovodičů posílil o 9,28 %. Jedním z největších zákazníků je Technology, který je odpovědný za tvorbu primárně paměťových čipů a taktéž vzrostl o 7,11 %. Lam Research představil čistý zisk na akcii 5,98 USD vs. konsensus 5,013 USD, a to vše při tržbách vyšších takřka o 3 % oproti odhadům.



Zelený trend či velký optimismus se podepsal do výsledků Meta Platforms. Akcie technologického obra vzrostly o 4,40 %, kdy sice společnost od reportovala tržby takřka 32 mld. USD vs konsensus 31 mld. USD, nicméně staré rány v podobě Reality Labs nezmizely, spíše se prohloubily. Provozní ztráta z tohoto oddělení dělala za 2Q23 3,7 mld. USD, ovšem investoři mají při sledování výsledků jiný zájem, jako například sledování Reels, jenž tržby narostly výrazněji oproti roku předchozímu.



Smíšené výsledky připravila pro investory nízko nákladová letecká společnost Southwest Airlines. Severoamerický letecký dopravce reportoval čistý zisk na akcii 1,09 USD při tržbách 7,04 mld USD. Očekávání podle analytiků bylo EPS 1,10 USD při tržbách 6,98 mld. USD, LUV US -8,94 %.



Fast food McDonald neboli společnost z potravinářského sektoru po prezentaci výsledků za 2Q23 stoupla o 1,15 %. Společnost na všech liniích překonala odhady analytiků, když čistý zisk byl roven 3,17 USD na akcii, ačkoliv očekávání bylo jen 2,79 USD.



Poprvé od dubna letošního roku se lehká západo-texaská ropa WTI vyhoupla nad 80 dolarů za barel. Stejně jako protějšek z USA, tak i severomořský Brent posílil na 84 USD za barel. I přestože růst sazeb v USA o 0,25 % byl věcí očekávanou, tak dolar vůči koruně narostl o 0,8 % na hodnotu 21,84 USD/CZK. Euro vůči koruně spíše stagnovalo a pohybovalo se kolem 24 EUR/CZK.