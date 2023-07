Další vývoj inflace, sazeb a příznivosti makroekonomického prostředí pro akcie

Pokud dáme stranou možné strukturální změny a trendy v ekonomice, zbývá z hlediska makro-akciového fundamentu hospodářský cyklus. Jeho středobodem je nyní stále vývoj inflace. Podle některých názorů jsou rizika s ní spojená stále vychýlena směrem k opětovnému růstu inflačních tlaků (tudíž je lepší dál monetárně utahovat). Jiní naopak vidí spíše silné dezinflační tlaky a varují před utahováním zbytečným. Dnes se podíváme na predikce inflace od .



Vývoj meziroční jádrové PCE inflace je v následujícím obrázku zobrazen červenou křivkou. Ta téměř soustavně klesá a na konci roku 2024 se přibližuje k cíli centrální banky ve výši 2 %. Krátkodobě by meziměsíční inflaci měly ještě tlačit nahoru služby (mimo bydlení), vyloženě deflačně by měl působit trh s ojetými vozy. Inflační tlaky ve službách by podle GS měly polevit na konci letošního roku:

Zdroj: Twitter

GS v grafu na jeho konci predikuje celkem znatelný růst meziměsíční inflace. S tím, že příčinou jsou opět služby. Nevím ale, co by mělo být příčinou. Hlavně pak poukážu na to, že podle červené křivky by inflace měla být u 2 %, ale směrem odshora. Před rokem 2020 zase panovalo dlouhé období, kdy byla inflace také trendově u 2 %, ale zespoda. Takový malý, ale zároveň velký rozdíl. Mohl by totiž vést k úplně jiné monetární „filozofii“ a přístupu. Tedy z celkové tendence /preventivně) uvolňovat k tendenci spíše utahovat.



Druhý graf ukazuje predikce sazeb od GS. Podle nich by si sazby měly dát řadu čtvrtletí pauzu ve svém pohybu nahoru, pak se vydat dolů a na konci roku 2024 by se měly dostat na 4,6 %. Tedy rozhodně ne nějaký brzký a znatelný sešup směrem dolů.

Zdroj: Twitter

Co graf bohužel neukazuje, jsou nějaké odhady sazeb dlouhodobých – rovnovážných. Tedy v podstatě to, jak by v GS viděli dlouhodobé/rovnovážné nastavené monetární politiky. K akciím pak přidám poznámku, že u nich nezáleží na samotných sazbách, ale na výnosech dlouhodobých dluhopisů. A ne absolutních, ale relativních k růstu zisků. V GS čekají, že výnosy desetiletých obligací by se měly pár let držet pod 4 %. Pokud by růst ekonomiky a hlavně zisků tuto laťku převyšoval, jde celkově o prostředí pro akcie příznivé. Ale ani pak nelze zapomínat, že na značnou příznivost jsou již akcie naceněny (pro detaily viz včerejší příspěvek).