Zatímco koruna posiluje, akciové indexy dnes pouze čeří vodu

Ještě v pátek kurz koruny k euru sahal po 24,15, ale otočil a dnes pokračuje níž. Domácí měna posiluje na 23,86. Na hlavních finančních trzích sice nepanuje špatná nálada, ale nejde o nic, co by mělo koruně poskytnout velkou vzpruhu. Spíše tak může jít o přípravu na čtvrteční ČNB.

Spekulace o dalším zvyšování sazeb České národní banky utichly, což před časem koruně příliš nesvědčilo. Očekávání se přetočila směrem k budoucímu uvolňování měnové politiky, které většina trhu předpokládá ještě koncem letošního roku. Jenže jak se vyjádřilo hned několik centrálních bankéřů, tato očekávání jsou příliš optimistická. Čtvrteční zasedání by mohlo vyslat podobný signál, tedy že se sice o uvolnění politiky začne letos debatovat, ale sazby by měly klesnout až příští rok. A jestli k tomu ještě guvernér Michl přidá pár poznámek na podporu silné koruny, mohlo by to české měně pomoci i na trhu.

Graf: Online vývoj EURCZK:

Co se týče hlavních trhů, klíčové akciové indexy dnes nepředvádějí nic výrazného. V Evropě převažuje růst, ale je nevýrazný a některé indexy zůstávají v záporu. Wall Street se drží těsně v zeleném.

Neznamená to samozřejmě, že všechny akcie podávají nemastné, neslané výkony. Dnes jsou v kurzu například menší technologické firmy, kde sledujeme pokračující rally, přestože se fundamentálně nic nezměnilo a dluhopisové výnosy neklesají. V USA i Evropě se výnosy nacházejí kolem pátečních úrovní.

Eurodolar se obchoduje u 1,1030, tedy mírně nad pátkem, ale po většinu dne se v podstatě nehýbal. Ropa učinila další krok vzhůru a díky odpolednímu vývoji si z dnešního dne odnáší zisky také zlato.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8773 -0.3856 23.9869 23.8421 CZK/USD 21.6545 -0.4940 21.7870 21.5920 HUF/EUR 387.1846 0.8253 388.0600 383.8113 PLN/EUR 4.4055 -0.1422 4.4152 4.3984

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8788 0.0670 7.8973 7.8387 JPY/EUR 156.6150 0.7157 157.2983 155.1100 JPY/USD 142.0650 0.6411 142.6750 141.5970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8570 -0.0350 0.8591 0.8560 CHF/EUR 0.9560 -0.2973 0.9623 0.9554 NOK/EUR 11.1545 -0.5386 11.2553 11.1480 SEK/EUR 11.5731 -0.4678 11.6255 11.5564 USD/EUR 1.1024 0.0694 1.1047 1.1005

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4846 -1.2582 1.5040 1.4837 CAD/USD 1.3165 -0.5082 1.3262 1.3161