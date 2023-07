Týdenní výhled: Rozhodnutí ČNB, valuace BigTech i důležitá data ze zámoří

ad: Akcie jsou už delší dobu schopné hledět za vrchol sazeb, jakkoli se tento vrchol několikrát zvedl. V tomto případě by se na tom nejspíš nic nezměnilo, když by navíc trhy mohly čerpat optimismus z dobrého výkonu ekonomiky. __akce (hlavně Techy) již pokračují v nafukování bubliny - tak jako tomu bylo v letech 2019 a 2021 ...a přitom jsou úrokové sazby teď mnohem vyšší (!)... a i konec války je v nedohlednu :-( . ___slovy klasika se začínající investor určitě ptá: Jak je tohle možný? _ Jaký je vlastně "práh bolesti": pro akciové investory? ____ Sazby na úrovni 6% ...(v Evropě 5% ?) ... __a nebo k tomu přispívá (?) i stále chybějící efektivní dohoda o spravedlivém zdaňování všech zisků velkých technologických firem a to ve všech (!) zemích OECD : (včetně Irska !! , Maďarska, i závislých území UK, US ..)___ Kdy tohle začne opravdu platit všude? ...zatím to vypadá spíše jako Sci-fi.

SFX