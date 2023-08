SAB Finance a.s.: SAB Finance a její úspěšné pololetí 2023

Ekonomické výsledky společnosti SAB Finance za první pololetí roku 2023

Očekávaná vysoká výnosnost z akcií v roce 2023

Plán pro druhé pololetí 2023

SAB Finance a.sIČ: 24717444Zisk před zdaněním je za první pololetí roku 2023 ve výši 100,1 milionů Kč, což představuje přeplnění plánu zisku o 8 milionů. Výnosy přesáhly 193,4 milionů korun. Počet klientů společnosti dosáhl hranice 20 tisíc.SAB Finance a.s. svými výsledky opět potvrdila svou dominantní pozici na trhu devizových obchodů. „Náš kontinuální růst objemu vypořádaných obchodů a počtů klientů je potvrzením nejenom naší výjimečné pozice na trhu, ale též i expertízy, kterou klientům poskytujeme,“ hodnotí pozici společnosti na trhu předseda představenstva Ondřej Korecký.SAB Finance a.s. avizovala navýšení vlastního kapitálu o půl miliardy korun prostřednictvím úpisu nových akcií. „Tyto akcie společnost využije pro nákup akcií Trinity Bank a zvýší tak celkovou výnosnost pro akcionáře SAB Finance. Potenciální zhodnocení investice do akcií banky tak může pro akcionáře SAB Finance dosáhnout výše až 117 milionů korun za rok 2023 při očekávaném zisku Trinity Bank ve výši 750 milionů korun,“ říká Ondřej Korecký ze SAB Finance a.s.Zisk společnosti SAB Finance a.s. je postaven na třech pilířích. Prvním je samotná činnost společnosti SAB Finance a.s. v oblasti poskytování služeb platební instituce, kdy pro rok 2023 je plánován zisk z těchto operací ve výši 200 milionů Kč před daní. Druhý pilíř tvoří dividendový výnos z investice společnosti do české banky Trinity Bank a.s., která v předchozím roce dosáhla rekordního auditovaného zisku před daní přesahující jednu miliardu korun. Společnost SAB Finance a.s. v současné době drží desetiprocentní podíl v této bance. Třetím pilířem je pak dividendový výnos z investice do maltské banky FCM Bank Limited.Prognóza celkového zisku SAB Finance a.s. před zdaněním včetně dividendových účastí pro rok 2023 činí 309 milionů Kč a představuje plánované zhodnocení akcií ve výši 8,40 %. Výše dividendy akcionářům tak i nadále bude, ve srovnání s akciovým trhem v ČR, velmi vysoká a pro investory atraktivní. „V případě naplnění očekávaného plánu bude zisk společnosti z poskytování služeb platební instituce SAB Finance druhý nejvyšší v její historii po rekordním roce 2022. Tedy po roku, který byl zcela mimořádný s ohledem na zahájení agrese Ruska na území Ukrajiny a s tím spojenou ekonomickou nestabilitou na trzích,“ komentuje očekávaný finanční výsledek společnosti SAB Finance a.s. její zakladatel Radomír Lapčík.(komerční sdělení)