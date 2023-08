Airbnb hlásí pokračující zpomalování v nocích a rezervovaných zážitcích, akcie klesly až o 6%

Akcie Airbnb ve čtvrtek v rozšířeném obchodování klesly až o 6 % poté, co společnost zabývající se krátkodobým pronájmem domů oznámila menší počet nocí a zážitků rezervovaných ve druhém čtvrtletí, než analytici předpokládali.

Tržby Airbnb vzrostly ve čtvrtletí meziročně o 18 procent na 2,48 mld. USD, čímž překonaly očekávání nastavená na 2,42 mld. Čistý zisk dosáhl 650 milionů USD, zisk na akcii tak skončil na 98 centech proti 56 centům na akcii ve steném čtvrtletí minulého roku, konsenzus byl nastaven na 78 centech. Společnost vykázala za čtvrtletí hrubou hodnotu rezervace 19,1 miliardy dolarů, o 12 procent více než ve druhém čtvrtletí loňského roku a nad konsensem 18,99 miliardy dolarů mezi analytiky oslovenými StreetAccount.



Airbnb uvedlo, že během čtvrtletí zarezervovalo 115,1 milionu nocí a zážitků, což je nárůst o téměř 11 procent, ale méně než konsensus 117,6 milionu StreetAccount. Počet rezervovaných nocí a zážitků se v prvním čtvrtletí zvýšil o 19 procent. „Zaznamenali jsme zlepšení v meziročním růstu rezervovaných nocí a zážitků během čtvrtletí z 10 procent v dubnu na 15 procent v červnu,“ uvedla společnost. „Zejména nás povzbudilo zrychlení meziročních nocí v Severní Americe během celého čtvrtletí a oživení v regionu EMEA v červnu ve srovnání s obdobím svátků v květnu.“



Hrubá hodnota rezervace za noc ve výši 166,01 USD meziročně vzrostla o 1 procento. Pokud jde o výhled, Airbnb očekává 3,3 až 3,4 miliardy dolarů v tržbách za třetí čtvrtletí, neboli 14% až 18% růst. Analytici oslovení společností Refinitiv vyhlížejí 3,22 miliardy dolarů.



Airbnb stále vidí spoustu servisních příležitostí, které by mohly přispět k růstu příjmů, řekl analytikům na konferenčním hovoru generální ředitel Brian Chesky. Řekl, že existuje spousta služeb, které si lidé mohou koupit, když pobývají v hotelech a resortech, které Airbnb svým hostům ještě nezpřístupnila.



Řekl, že reklamní platforma je „samozřejmě“ jedna věc, kterou by Airbnb mohla přidat a že společnost by také mohla začít spojovat dostupné hostitele s lidmi s domovy, kteří nemají čas na hostování.



Airbnb uvedla, že chce vylepšit své služby pomocí jazykového modelu GPT-4. Ve čtvrtečním hovoru Chesky řekl, že by rád tuto technologii využil k zefektivnění oddělení zákaznických služeb společnosti. Je možné, že některé budoucí žádosti o podporu nebudou vyžadovat pomoc od agentů, řekl.



