Moody’s Analytics: Recese letos nepravděpodobná, sazby dolů až někdy ve druhé polovině příštího roku

Inflace leží stále vysoko, nachází se zhruba na dvojnásobku cíle centrální banky. Ovšem klesá a trend je dobrý. Pro Yahoo Finance to uvedl hlavní ekonom Moody’s Analytics Mark Zandi. Podle něj může být inflace v USA za půl roku „pravděpodobně hodně blízko cíle“.



Podle ekonoma by zmíněný vývoj inflace nemusel ani vyžadovat další zvyšování sazeb. Fed tak postupně dosahuje své cíle a Zandi míní, že dochází k ochlazování ekonomické aktivity. A finanční sektor je pod tlakem kvůli tomu, jak moc se sazby zvedly. K tomu, aby směr sazeb otočil a začaly klesat, je pak podle ekonoma ještě dlouhá cesta. Na to by inflace musela být na 2 %, nebo se k nim zcela jistě blížit.



Fed by tedy na obrat v sazbách musel mít naprostou jistotu dosažení svého cíle. Zandi přitom odhaduje, že v takové situaci se bude nacházet pravděpodobně až ve druhé polovině příštího roku. Velmi dobře podle ekonoma vypadá „fundament spotřebitele“. Spotřeba stále roste relativně rychlým tempem, přispívá k tomu i současný růst nominálních mezd, který převyšuje inflaci (viz následující graf). Jinak řečeno, reálné mzdy se nyní zvyšují.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Zandi míní, že „minimálně ve třetím čtvrtletí letošního roku je recese nepravděpodobná“. Za faktory, které by mohly ekonomiku oslabovat, považuje mimo jiné možný růst cen ropy, tenze v bankovním sektoru či konec moratoria na splácení studentských úvěrů. Ekonom zmínil i „uzavření vlády“, o kterém se v USA hovoří. Podle něj by nemělo makroekonomický dopad v případě, že by trvalo pár týdnů. Pokud by ale trvalo měsíce, byla by situace jiná. Podle ekonoma nejde o faktor, který by posunul ekonomiku do recese, ale mohl by se projevit na ekonomické aktivitě. „Snad to zákonodárcům dojde a neudělají to.“



Na dotaz týkající se vývoje v bankovním sektoru Zandi odpověděl, že banky jsou pod tlakem výnosové křivky. Na jejich hospodaření totiž negativně doléhá to, že výnosy dlouhodobých dluhopisů se nachází pod výnosy obligací krátkodobých. K tomu přichází změny v regulaci, které jsou podle ekonoma na jednu stranu pochopitelné, ale výsledky bank jimi dotčeny budou. Zandi se přitom podle svých slov neobává o situaci v bankách, tlak se ale může projevit zejména v nebankovní části systému, i když to podle jeho slov není „základní scénář“.



Zdroj: Yahoo Finance