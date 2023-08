Maersk snižuje prognózu globálního obchodu, snižování zásob trvá déle

Rejdařská společnost A.P. Moller-Maersk považovaná za ukazatel stavu světová ekonomika snížila svůj odhad globálního obchodu s kontejnery s tím, že nevidí žádné podstatné známky toho, že by se objemy přepravovaného zboží ve zbytku roku mohly ozdravit.



Globální obchod s kontejnery se letos pravděpodobně sníží až o 4 %, což je zhoršení oproti předchozí předpovědi Maersku -2,5 %, uvedla společnost se sídlem v Kodani v pátečním prohlášení. "Náš scénář nevidí recesi, ale skutečně utlumené prostředí, které bude pokračovat po zbytek tohoto roku," řekl generální ředitel Vincent Clerc v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Očekává se, že „v roce 2024 dojde k určitému oživení trhu a návratu k pozitivnímu růstu,“ řekl.



Maersk, spolu se zbytkem lodního průmyslu, čelí nutnosti náhlého přizpůsobení chladnějšímu trhu poté, co v letech 2021 a 2022 vygeneroval rekordní zisky díky prudkému nárůstu poptávky po spotřebním zboží během pandemie, spojeném s omezenou nabídkou plavidel. Globální ekonomický růst nyní ztrácí tempo a společnosti místo toho, aby přepravovaly nové zboží z Asie do Evropy a USA spotřebovávají stávajícími zásobami.



Maersk očekávala, že spotřeba zásob ze skladů již končí, nyní ale uvedla, že „se zdá být prodloužena a nyní se očekává, že bude trvat do konce roku.“ Firma dodala, že „neexistuje žádná známka výrazného oživení objemů ve druhé polovině roku rok."



Prognóza poslala své akcie v dánském hlavním městě až o 3,8 % níže, nejvíce za dva týdny. Titul ale následně většinu poklesu vyrovnal a v dopoledním obchodování roste o necelé procento.



Pokud jde o globální ekonomiku, „jsme stále docela znepokojeni,“ řekl Clerc. "Právě teď existuje mnoho pohyblivých částí, od zvyšování sazeb a rizika recese" a také "nejistoty ohledně růstu HDP v Číně a jaká bude poptávka v Číně příští rok."



Společnost přesto oznámila zisky za druhé čtvrtletí, které překonaly odhady, a zvýšila spodní hranici vlastního rozpětí prognózy zisku na rok 2023, přičemž uvedla, že snížení nákladů zmírnilo dopad špatného ekonomického prostředí.



Zisk EBITDA klesl ve druhém čtvrtletí na 2,91 miliardy USD, nedosáhl tak na průměrný odhad trhu 2,29 miliardy dolarů. Maersk uvedl, že nyní vidí celoroční zisk EBITDA v roce 2023 ve výši 9,5 miliardy až 11 miliard dolarů, což je nárůst oproti dřívější projekci 8 až 11 miliard dolarů.



Graf: Klesá – Kontejnerové sazby jsou nyní pod úrovní před pandemií



Zdroj: Drewry, Bloomberg



"Naše rozhodné kroky v oblasti omezení nákladů spolu s naším portfoliem smluv zmírnily některé účinky této normalizace trhu," uvedl Clerc v prohlášení. "Zaměření na náklady bude i nadále hrát ústřední roli při řešení utlumeného výhledu trhu, který, jak očekáváme, bude pokračovat až do konce roku."



Generální ředitel také řekl, že vidí, že se „rizika na straně nabídky“ rozvinou v průběhu příštích 12 až 18 měsíců, jak nové lodě vstoupí na trh.



Společnost Maersk, která přepravuje asi jednu šestinu světových kontejnerů, uvedla, že objemy přepravených konteinerů klesly ve čtvrtletí o 6,1 %, zatímco náklady na přepravu klesly o 51 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022.



Zdroj: Bloomberg