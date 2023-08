Amazon (+8 %) ve druhém čtvrtletí překonává očekávání, snížení nákladů přináší investorům největší zisk od roku 2020

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos se vyhýbal posedlosti Wall Street ziskovostí a tvrdil, že zákazník byl vždy důležitější. Jeho nástupce Andy Jassy také hodně mluví o poskytování služeb zákazníkům, investoři ho ale přinutili brát ziskovost vážně. A jeho úsilí se vyplácí. ve čtvrtek potěšil investory, když zveřejnil zisk 65 centů na akcii, čímž překonal odhady 35 centů na akcii. Akcie společnosti v rozšířeném obchodování vzrostly téměř o 9 procent. Naposledy dosáhl tak velkého zisku v únoru 2021.



Jassy ukončil svůj druhý rok u kormidla v červenci. Za Jassyho se proměnil v štíhlejší verzi sebe sama, protože zpomalení prodeje a náročná ekonomika přiměly společnost vyhýbat se neúnavnému růstu v letech vlády Bezose. Investoři zvýšili tlak na management poté, co sledovali, jak akcie v roce 2022 ztratily polovinu své hodnoty.



Jassy omezil nevýkonné projekty v riskantnějších produktech, jako je zdravotnictví a obchod s potravinami, zmrazil nábor další nábor zaměstnanců a zrušil 27 000 pracovních míst. V Jassyho připravených poznámkách bylo snížení nákladů jedním z ústředních témat. Zdůraznil kroky, které společnost podnikla, aby snížila náklady v doručovacích službách, jako je přechod z celonárodní sítě na „sérii osmi samostatných regionů, které obsluhují menší geografické oblasti“. „V každém regionu udržujeme široký výběr zásob, takže je rychlejší a levnější dostat tyto produkty k zákazníkům,“ řekl.



Amazon uvedl, že jeho hlavní činnost prodeje zboží v Severní Americe vydělala během čtvrtletí 3,21 miliardy dolarů, což je obrat oproti stejnému období před rokem, kdy segment ztratil 627 milionů dolarů.



Široké změny pod vedením Jassy způsobily, že společnost je méně závislá na svém cloudovém podnikání Web Services, pokud jde o zisky. Společnost AWS, která poskytuje cloudovou infrastrukturu a širokou škálu softwarových služeb podnikům po celém světě, často tvoří celý nebo téměř celý zisk Amazonu.



Ve druhém čtvrtletí byl schopen rozšířit svou celkovou marži, zatímco zisková marže AWS meziročně klesla na 24,2 % z 29 %. AWS ve čtvrtletí překonala odhady tržeb, s pouhým 12% meziročním růstem však cloudový byznys zažívá nejpomalejší expanzi od doby, kdy v roce 2015 začal vydělávat.

Americký internetový prodejce ve druhém čtvrtletí letošního roku hospodařil se ziskem 6,7 miliardy USD (148,1 miliardy Kč) po ztrátě dvě miliardy USD ve stejném období předchozího roku. Tržby se zvýšily o 11 procent na 134,4 miliardy USD.



Amazon se snaží udržet si pozici největšího světového poskytovatele cloudových služeb a internetového prodejce. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří v anketě agentury FactSet očekávali zisk jen 3,64 miliardy USD a zvýšení tržeb o 8,5 procenta. loni vykázal ztrátu kvůli odpisu investice do výrobce elektromobilů Rivian Automotive.

Tržby divize internetového maloobchodu stouply o pět procent, což je nejlepší výsledek od třetího čtvrtletí loňského roku. Výkon divize po pandemickém prudkém růstu dramaticky zpomalil. Firmě se také podařilo snížit náklady a rychleji doručovat služby díky novému modelu regionalizace. Tržby z prodeje v kamenných obchodech se zvýšily o sedm procent. Ve třetím čtvrtletí očekává konsolidované tržby v rozmezí 138 miliard až 143 miliard USD. To je více, než čekají analytici, uvedla agentura DPA.



Jassy chce, aby o tom investoři uvažovali jiným způsobem. V loňském roce, kdy se ekonomické obavy staly dominantním tématem v korporátní Americe, se společnosti snažily snížit náklady, včetně hledání způsobů, jak snížit své účty za cloud. Jassy říká, že AWS jim pomohl s jejich „optimalizací“ a dosáhl vyšší produktivity za nižší náklady.



Tento trend pokračuje, což podle Jassyho činí tempo růstu cloudové jednotky poměrně působivým počinem, vzhledem k tomu, že čtvrtletní tržby již generují více než 20 miliard dolarů. „Stále dvouciferný růst na základně této velikosti znamená, že získáváme spoustu nových zákazníků a spoustu práce,“ řekl Jassy na konci hovoru. "Jsem velmi optimistický ohledně růstu AWS v příštích několika letech."



Jassy a další manažeři Amazonu také rychle připomněli investorům, že šílenství s generativní umělou inteligencí by mělo být přínosem pro její cloudové podnikání. Tradiční formy umělé inteligence a strojového učení vedly v posledních letech ke značnému objemu obchodů pro AWS, řekl Jassy, a očekává se, že generativní umělá inteligence podnítí další přijetí jejích cloudových služeb. To však znamená, že bude pravděpodobně muset zvýšit své kapitálové výdaje na financování svých iniciativ AI.



„Jedna ze zajímavých věcí v AWS, a to platilo od samého počátku, čím větší poptávku máte, tím více kapitálu musíte utratit, protože předem investujete do datových center a hardwaru a pak to zpeněžujete. po dlouhé době,“ řekl Jassy. „Chtěl bych mít problém, že budu muset utratit mnohem více kapitálu na generativní umělou inteligenci, protože to bude znamenat, že zákazníci budou úspěšní a že budou úspěšní vedle našich služeb.“

je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, a patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. V České republice působí od roku 2013, celkem investoval přes 26 miliard korun. První distribuční centrum Amazonu bylo v Česku otevřeno v roce 2015 v obci Dobrovíz. V tuzemsku nyní společnost zaměstnává přes 4000 lidí.



Zdroj: ČTK, CNBC