Změna sentimentu na trzích? Akcie na nové zprávy nahlížejí z té horší strany

Na trzích dnes sledujeme věc, která by byla ještě před pár měsíci nemyslitelná: Ranní slabá data z německého průmyslu nebo signály o pokračujících problémech čínské ekonomiky se setkaly s negativní odezvou. A stejně tak odpolední data z USA, která byla silnější, než se čekalo. Obnovila totiž strach, že by Fed ještě mohl zvýšit sazby.

Na první pohled to dává smysl, ovšem před nedávnem by reakce pravděpodobně byla úplně opačná. Slabá data by investoři vítali jako prostor pro volnější měnovou politiku a silná jako důkaz o odolnosti ekonomiky. Vidíme tedy, že určitá schizofrenie sice zůstává, ale co je důležité, optimismus investorů byl v létě nalomen a sentiment se mění.

Index ISM za srpen ukázal, že sektor služeb v USA posílil. Rychlejší byla celková aktivita, nárůst objednávek i nabírání lidí. A také dál nabral na tempu už poměrně rychlý růst cen. Z kotací Fed funds futures to dosud na další růst sazeb Fedu nevypadalo, ale po datech naznačují do konce roku cca 50procentní šanci.

V reakci se americké dluhopisové výnosy vydaly nahoru, na 2Y splatnosti o 5 bps. Podobně jsou na tom i výnosy v Evropě, ale zisky přesto sbírá opět dolar, který se na páru s eurem posouvá těsněji k 1,0700. Akcie ve Frankfurtu nebo Amsterdamu klesají jen mírně, ale třeba Nasdaq padá skoro o procento. Ropa je za dnešek zhruba na svém.

Koruna nabírá odpoledne výraznější ztráty k euru i dolaru. Vůči společné evropské měně se už obchoduje na 24,30. Nepříznivým impulsem byla už ranní data z domova a Německa, ale koruně nesvědčí ani silný dolar a rostoucí výnosy na hlavních trzích spolu s odklonem investorů od rizika.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3161 0.4811 24.3342 24.1713 CZK/USD 22.7030 0.5937 22.7155 22.5160 HUF/EUR 389.4445 0.5880 391.0130 386.5639 PLN/EUR 4.5697 1.7459 4.5788 4.4878

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8224 -0.1229 7.8585 7.8180 JPY/EUR 158.0690 -0.2039 158.4731 157.7701 JPY/USD 147.6230 -0.0508 147.6980 147.0190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8574 0.4711 0.8576 0.8528 CHF/EUR 0.9564 0.2458 0.9591 0.9533 NOK/EUR 11.5052 0.0461 11.5268 11.4633 SEK/EUR 11.9210 0.1567 11.9316 11.8826 USD/EUR 1.0707 -0.1585 1.0749 1.0703

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5691 0.0471 1.5731 1.5613 CAD/USD 1.3664 0.2064 1.3674 1.3623