Perly týdne: Září akciím obvykle nesvědčí, ekonomika míří na hladké přistání

vidí poslední data z americké ekonomiky jako potvrzení náběhu na hladké přistání. David Wong z AllianceBernstein vyzdvihuje japonské akcie, na Yahoo Finance poukazují na historicky slabé výkony amerických trhů v září a BofA ukazuje na prudce klesající pravděpodobnost ztrát v závislosti na délce investičního období.

Příliv kapitálu do technologií: ukazuje kumulativní tok kapitálu směrem k amerických technologickým akciím. Po předchozím prudkém růstu začal tok stagnovat v roce 2022 a tento stav trval až do poloviny letošního roku. Pak ale přišel opětovný skok směrem nahoru:

Směr hladké přistání: Jan Hatzius působí jako hlavní ekonom banky a hodnotí poslední data z amerického trhu práce jako „dosti konstruktivní“. Mimo jiné proto, že sice došlo ke znatelnému zvýšení nezaměstnanosti, to ale bylo vyvoláno zvýšením míry participace na pracovní síle. „To je to, co chceme vidět,“ dodal k tomu ekonom. Mzdy pak podle něj „rostou o něco rychleji, než je tempo, které by bylo kompatibilní s dlouhodobým inflačním cílem ve výši 2 %.“

Celkově se Hatzius domnívá, že uvedená čísla jsou „velmi konzistentní s hladkým přistáním amerického hospodářství“. Ekonom k tomu hovoří o „velmi postupném snižování sazeb v příštím roce“. Jeho příčinou by měl být pokles inflace, i když ta se na cíl ve výši 2 % podle predikcí dostane až po roce 2024. Takový vývoj by měl být v souladu s tím, co říká šéf Fedu Jay Powell. Podle něj by totiž centrální banka měla sazby začít pozvolna snižovat ještě před dosažením cíle, protože jejich úroveň kolem 5 % by se mohla stát příliš restriktivní.

Září akciím nesvědčí: Řada porovnání ukazuje, že září bývá historicky jedním z nejslabších měsíců na akciovém trhu v USA. Ukazuje to i následující graf od Yahoo Finance. Ten konkrétně porovnává hypotetickou dlouhodobou návratnost 1000 dolarů podle návratností v podzimních měsících:

Zdroj: X

Zářijové návratnosti by na 1000 investovaných dolarech od roku 1960 přinesly výrazné ztráty, hodnota této částky by se nyní pohybovala kolem 600 dolarů. Na opačném konci jsou návratnosti generované v listopadu, protože ty by zhodnotily 1000 dolarů na 2500 dolarů. Říjen a prosinec se nacházejí mezi těmito extrémy.

se zase v jedné ze svých posledních analýz dívá na pravděpodobnost akciových ztrát v závislosti na délce investičního období. Podle grafu existuje při jednodenních investicích 46% pravděpodobnost ztráty. V jednoročním horizontu se již pohybuje na 26 % a v desetiletém na 6 %:

Zdroj: X

Japonsko v kurzu: Asijské akciové trhy si nyní prochází složitějším obdobím. Jejich tahounem je povětšinou vývoj ziskovosti obchodovaných společností a revize očekávaných zisků tu přináší zklamání. Pro Bloomberg to uvedl David Wong z AllianceBernstein. Podle jeho názoru je momentálně vhodné hledat příležitosti na menších asijských trzích, kterým není obvykle věnováno tolik pozornosti. Příkladem mohou být Filipíny či Vietnam.

V USA jsou zisky obchodovaných firem naopak „odolné“ a technologický sektor se podle stratéga vynořuje ze ziskové recese. Tento trh se tak může nacházet ve fázi oživení i přesto, že nominální produkt ztrácí na tempu růstu. Ohledně japonského trhu pak Wong uvedl, že chápe, proč jej někteří investoři vidí jako málo atraktivní. Tento trh má totiž za sebou již znatelné posílení. Nicméně stratég se domnívá, že japonské akcie jsou stále atraktivní, a to jak z hlediska valuací, tak z pohledu vývoje ziskovosti japonských společností.

Trhu v Japonsku by podle experta měl nahrávat slabší jen a také strukturální změny v domácím korporátním sektoru. „Vidíme tu hodně příležitostí... Japonsko je možná nejzajímavějším trhem v celé Asii,“ míní Wong.