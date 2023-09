Průmyslová výroba v Německu klesla opět více, než se čekalo, dolů ji táhnou auta

Průmyslová výroba v Německu klesla v červenci proti předchozímu měsíci o 0,8 procenta. Je to opět větší pokles, než se čekalo, a zároveň třetí meziměsíční snížení po sobě. Dolů výrobu táhl stejně jako v červnu především prudký propad automobilového průmyslu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad. Podle deníku Financial Times se tak stupňuje tlak na německou vládu, aby dělala víc pro vyvedení ekonomiky z útlumu.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že průmyslová produkce v červenci klesne o 0,5 procenta. Bez oživení v energetice a stavebnictví by byl pokles ještě výraznější. Výroba v automobilovém průmyslu se snížila o devět procent.



V méně kolísavém tříměsíčním srovnání byla produkce mezi květnem a červencem o 1,9 procenta nižší než v předchozím tříměsíčním období, ukázaly údaje. V červnu se průmyslová výroba snížila proti květnu podle upravených dat o 1,4 procenta, dosud úřad uváděl předběžně pokles o 1,5 procenta.



"Nad průmyslem se nadále stahují temná mračna," řekl analytik společnosti Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Alexander Krüger. "Slabá globální ekonomika a vysoké ceny energií budou udržovat chmurné vyhlídky. Na straně výroby to už teď vypadá na další čtvrtletní ztrátu," dodal.



Německá ekonomika už v posledních třech čtvrtletích buď klesala nebo stagnovala. Německé hospodářství je největší v Evropě a je na něm závislá řada českých firem.