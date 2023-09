Silný růst a zároveň recese?

Občas se pochybuje o relevanci některých ekonomických ukazatelů, ale ono jde spíše o to, nechtít po nich, co nemohou a ani nemají dávat. Typickým příkladem je jádrová inflace – ta nemá ukazovat, jaké jsou celkové inflační tlaky, kterým čelí domácnosti. Ale používá se k odhadu nějakého trendu. Kritizován bývá i hrubý domácí produkt s tím, že neukazuje na celkovou úroveň materiálního blahobytu a podobně. Ale opět – na to stvořen nebyl. Ukazuje ale to, na co stvořen byl?



Následující graf popisuje vývoj hrubého domácího produktu a hrubých domácích příjmů/důchodů. V principu by měly oba hledět na to samé, jen z opačných stran. A tudíž vidět to samé: Jedno sleduje hodnotu toho, co se vyrobí, druhé hodnotu toho, jaké to nese příjmy. Až do první poloviny minulého roku se také obě proměnné chovaly způsobem, který se v rámci nelehké práce statistiků dá považovat za přijatelný. Jenže pak se podle grafu začalo v americké ekonomice mnohem více vyrábět (dávat), než přijímat:





Zdroj: X



Příjmy mají v grafu celkově tendenci podstřelovat HDP, ale současná mezera je mimořádná. Toto srovnání jsem ukazoval před časem a zatím se nezdá, že by se propast nějak uzavírala, spíše naopak (HDP nyní roste znatelně rychleji, než HDD). V řadě zemí včetně USA je přitom hluboce zakořeněný úzus, podle kterého se stav ekonomiky posuzuje podle HDP, ne podle vývoje důchodů. Pokud by tomu bylo naopak, oficiální ekonomický příběh americké současnosti by hovořil o hluboké recesi s aktivitou znatelně pod předchozím vrcholem, o trendu nemluvě. Namísto toho se konsenzus přesouvá směrem k hladkému přistání.



Cílem mé dnešní úvahy není cynismus, či kritika používaných ukazatelů. Spíše bych výše uvedeným nakonec poukázal na to, že definice recese je nyní dvojnásob volná. Je například zřejmé, že trh práce svým současným stavem mnohem více koresponduje s vývojem HDP. Naopak třeba situace ve výrobním sektoru by spíše tíhla k červené křivce.



Na závěr ještě v kontextu výše uvedeného ukážu následující schéma, ve kterém BofA dává pomyslný recept na různá aktiva během cyklu. I kdyby tento recept na cyklické časování trhy fungoval (velké kdyby), jak moc by jej nyní měnilo to, zda se díváme na HDP, či HDD:

Zdroj: X