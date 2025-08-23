Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude

Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude

23.08.2025 16:29
Autor: Jiří Soustružník

Valuace akciového trhu v podstatě ukazují na ochotu investorů platit za současné zisky (či třeba tok hotovosti). Tato ochota je přitom do značné míry dána vírou v to, co bude. Jak dobře známo, obojí je nyní v USA, ale nejen tam, hodně vysoko. Nedávno jsme se v této souvislosti dívali konkrétně na hlavní světové trhy, dnes půjdeme více do detailu. Ukazujícího třeba na to, jak rozdílně investoři vidí německý a italský trh.

Jak dobře víme, americký trh svým poměrem cen k ziskům (očekávaným pro následujících 12 měsíců, ale i historickým) mimořádně vysoko. Tedy ve srovnání s nějakými historickými standardy. Potvrzuje to i následující graf, který ukazuje, že relativně k historii jsou nyní valuace výše na více trzích. Ale nikde tak moc, jako v USA:

11111

Na vrcholu vyznačeného rozmezí je Švýcarsko a Francie. A Evropa jako celek. Pod historickým mediánem se podle grafu nachází Japonsko a Itálie. Příběh japonského trhu z posledních let je přitom zajímavý. Není to zase tak dávno, co se prudce zvedl zájem o něj, možná k tomu přispěly i některé investice pana Buffetta. Hovořilo se o pozitivním cyklickém vývoji v japonské ekonomice, ale také (a možná hlavně) o strukturálních reformách. Valuace se v té době pohybovaly minimálně na historickém standardu, či nad ním. Zdá se ale, že minimálně na této úrovni je tento příběh u konce.

Japonsko je na tom přitom v určitém smyslu podobně, jako Švýcarsko – probíhá zde určitý návrat k ekonomické parciální rovnováze z doby před rokem 2020. Charakterizované inflací pod cílem. To je jev již pár let hodně ojedinělý a porovnání těchto dvou zemí ukazuje, že jej také může doprovázet úplně jiný pohled investorů na akciový trh (švýcarské nad mediánové a japonské pod mediánové valuace).

Zajímavé může být také srovnání německého a italského trhu. Podle obrázku je jejich historický valuační standard hodně podobný – PE kolem 13,5. Německo jej nyní ale znatelně přestřeluje, zatímco Itálie je s PE na 10,7 zase znatelně pod ním. Graf přitom pracuje s daty od roku 1987. A pokud se hovoří o tom, že německá ekonomika nyní čelí hlubším strukturálním problémům, investoři to (alespoň u obchodovaných společností) nijak dramaticky nehodnotí. Valuace jsou totiž relativně vysoko, což značí, že relativně vysoko je i růstový výhled obchodovaných firem. A dnes se podíváme ještě na valuace sektorů na světových trzích:

22222

Pouze zdravotní péče je blízko historickému standardu, pod ním se nenachází žádný sektor. Včera jsem přitom psal, že u americké zdravotní péče se čeká mimořádně vysoký dlouhodobější růst zisků. Pokud jsou tu valuace relativně nízko, muselo by to znamenat, že tu hraje hodně vysokou roli vnímané riziko (bezrizikové sazby jsou pro všechny americké sektory stejné). Nemusíme přitom moc zdůrazňovat, že americký trh a jeho sektory mají na ty světové velký vliv, včetně valuací.


Čtěte více:

Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
22.08.2025 8:55
Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
Srpnové výsledky indexu nákupních manažerů (PMI) přinesly pozitivní př...
Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném
22.08.2025 8:51
Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném
Lisa Cook čelí vyšetřování kvůli podezření z hypotečního podvodu. Pols...
Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
22.08.2025 10:40
Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
Elon Musk, nejbohatší člověk světa, požádal generálního ředitele spole...
Perly týdne: Korekce, nebo stále počáteční fáze býčího trhu umělé inteligence?
22.08.2025 14:01
Perly týdne: Korekce, nebo stále počáteční fáze býčího trhu umělé inteligence?
Stratég společnosti Stifel Barry Bannister na Yahoo Finance hovořil o ...
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
22.08.2025 9:52
Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
Nvidia nařídila svým dodavatelům komponentů, aby zastavili výrobu AI č...
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
22.08.2025 12:08
Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
Vývoj na amerických akciových trzích, očekávání kolem Fedu a jeho rozh...
Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
22.08.2025 13:49
Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
Čínský výrobce elektromobilů Nio ve čtvrtek představil svůj nový model...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.08.2025
16:29Mimořádná ochota platit za to, co je. Kvůli tomu, co bude
8:17Víkendář: Po monetární dominanci přijde dominance fiskální?
22.08.2025
16:43Powell naznačil snížení sazeb, akcie poslal nahoru
15:08Trump tlačí na převrat ve Fedu. Rezignací Cookové by si zajistil většinu v Radě guvernérů
14:49Trhy čekají na Powellův projev, americké futures jsou zatím v zeleném  
14:01Perly týdne: Korekce, nebo stále počáteční fáze býčího trhu umělé inteligence?
13:49Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou
12:08Traders Talk: Trhy čekají na Fed, ČEZ na možné zestátnění a co sledovat v USA i Evropě
10:40Musk chtěl koupit OpenAI za 97 miliard dolarů s pomocí Zuckerberga
9:52Nvidia zastavuje výrobu čipů H20 pro čínský trh
8:55Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky
8:51Lisa Cook z Fedu čelí většímu tlaku na rezignaci, Polsko plánuje navýšit bankám daň z příjmu a futures jsou v červeném  
8:46Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla podle konečných dat o 0,3 procenta
6:11Zervos: Sazby bych snížil o 50 bodů
21.08.2025
22:00Pokračování poklesu na akciových trzích v USA  
16:50Kde by měly být sazby podle „pravidel“ a monetární režim „přání otcem myšlenky“
15:48El-Erian: Powell kráčí v Jackson Hole po laně
14:50Walmart potěšil tržbami, zklamal ziskem. CEO varuje před cly
13:44USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy
13:31Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět