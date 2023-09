Švýcarská centrální banka překvapivě ponechala základní úrok na 1,75 procenta

Švýcarská centrální banka dnes překvapivě ponechala svou základní úrokovou sazbu na 1,75 procenta. Oznámila to v tiskové zprávě. Svůj krok zdůvodnila efektem zpřísňování měnové politiky v minulých čtvrtletích, který se projevil ve zmírnění inflace. Banka se rozhodla základní úrok ponechat beze změny poprvé od loňského března.



Švýcarsko drželo základní úrok dlouho v záporných hodnotách, až do loňského jara byla základní sazba na -0,75 procenta. Takzvaná sazba u vkladů na viděnou, které finanční instituce drží u centrální banky a které jsou splatné kdykoliv, zůstala dnes rovněž beze změny a je stejná jako sazba základní, tedy 1,75 procenta.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že centrální banka zvýší základní úrok o dalšího čtvrt procentního bodu, čímž by se dostal na dvě procenta. Vývoj na peněžním trhu ale naznačoval, že analytici ani zdaleka nebyli v tomto názoru zajedno.



Míra inflace ve Švýcarsku v srpnu činila 1,6 procenta, a byla tak stejná jako v červenci. Začátkem roku byla na 3,4 procenta.



Centrální bankéři ale nevyloučili, že ve střednědobém výhledu by se mohly sazby ještě zvýšit, pokud si to vyžádají okolnosti k zachování cenové stability. Odhad průměrné míry inflace na letošní a příští rok centrální banka ponechala na 2,2 procenta, na rok 2025 předpovídá její pokles na 1,9 procenta. Růst hrubého domácího produktu (HDP) centrální banka na letošek předpovídá kolem jednoho procento, což je proti dosavadní předpovědi jen minimální změna.