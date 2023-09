Rozbřesk: Fed doručil další jestřábí pauzu, listopad je však ve hře

Fed se již podruhé během posledních čtyř měsíců pokouší o jakousi jestřábí pauzu v cyklu utahování měnové politiky. Americká centrální banka totiž včera, podobně jako v červnu, ponechala úrokové sazby beze změny, avšak zároveň vydala velice jestřábí kvartální prognózu, která činí další zvýšení sazeb daleko pravděpodobnější.



V čem je tedy nová kvartální prognóza tak jestřábí? Za prvé, je to přetrvávající silná podpora pro ještě jedno dodatečné zvýšení úrokových sazeb do konce roku mezi americkým centrálními bankéři. Pro listopadové (či eventuálně až prosincového) dodatečné zvýšení o 25 bazických bodů existuje stále solidní většina dvanácti hlasů proti sedmi, kteří by již sazby nezvyšovali. Za druhé, je to podle nás mediánová předpověď odhadovaného růstu HDP pro rok 2024, kdy vedení Fedu očekává robustní přírůstek 1,5 % (po velmi silném růstu ve výši 2,1 % letos) a to vše navzdory tomu, že se reálné úrokové sazby mají již více než rok pohybovat nad 2 %. A konečně třetím jestřábím překvapením (a jež souvisí s druhým) je zvýšení očekávané úrovně oficiálních úrokových sazeb pro konec příštího roku o 50 bazických bodů - tedy na úroveň 5,1 %. K tomu ještě dodejme, že k obdobnému zvýšení o 50 bazických bodů došlo i pro rok 2025 a to navzdory tomu, že se mediánová předpověď pro rovnovážnou úrokovou sazbu nezměnila (byť šéf Fedu Powell připustil, že k tomu může dojít).



Můžeme se tedy opravdu v listopadu dočkat ještě dalšího zvýšení sazeb Fedu? Nejen při pohledu na novou prognózu, ale z relativně jestřábí rétoriky šéfa Fedu J. Powella to vypadalo, že je něco takového dost dobře představitelné. Tím spíše, že údaje o růstu HDP za třetí čtvrtletí budou velmi silné a celková meziroční inflace v září patrně zrychlí. Listopadové zasedání bude tedy z pohledu Fedu opět o příchozích datech. Pikantní zápletka ovšem spočívá v tom, že Fed nemusí mít klíčová data k dispozici, neboť nemusí dojít ke chválení federálního rozpočtu a z důvodu nedostatku financí mohou být brzy uzavřeny některé americké úřady - mezi nimi i ty co poskytují klíčové celonárodní ekonomické statistiky.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna zatím relativně dobře ustála včerejší zasedání Fedu, po kterém začal dolar na globálních trzích opět posilovat. Je to pravděpodobně díky relativně jestřábí sérii posledních komentářů z centrální banky, která koruně hrála do karet. Pokud by však dolar měl pokračovat v globálních ziscích, bude pro korunu složité udržet si pozitivní náladu.

Eurodolar

Dolar v reakci na jestřábí výstupy ze zasedání Fedu (viz úvod) výrazně zpevnil, když mu pochopitelně pomohl růst tržních úrokových sazeb. Každopádně příchozí americká data budou pro eurodolar v následujících týdnech velmi důležitá (např. i dnešní týdenní žádosti o podporu).

Eurodolar by nicméně dnes mohl sledovat i výstupy ze zasedání centrálních bank v západní Evropě, když o 25 bazických bodů by se dnes měly zvedat oficiálních úrokové sazby ve Velké Británii, Švýcarsku, Norsku a Švédsku.