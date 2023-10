Akcie dál stoupají. Inflace rozhodne, jestli se krátkodobý trend udrží

Akciím na Wall Street se včera nakonec podařilo zisky slušně navýšit a do plusu dnes otevřela také Evropa. Hlavní zdejší indexy přidávají pár desetin procenta. Stále zůstává důležitým předpokladem příznivý vývoj dluhopisového trhu, kde se výnosy stabilizují na nižších úrovních.

Další várka informací z Fedu dluhopisový trh nerozházela. Zápis z posledního jednání nepřinesl vážné překvapení. Většina měnového výboru označila jako vhodné ještě jedno zvýšení sazeb, což ovšem ukázaly už dots bezprostředně po zasedání a trh už této variantě mezitím přestal věřit. Většina výboru viděla rizika pro inflaci směrem vzhůru. Zápis dál potvrdil, že v měnovém výboru převládá snaha držet restrikci po nějaký čas, ale také postupovat opatrně.

Christopher Waller z Fedu se domnívá, že držení sazeb výš po delší dobu vytáhne vzhůru delší výnosy. Raphael Bostic si nemyslí, že by bylo třeba dělat něco víc se sazbami. Susan Collinsová přidala obvyklé konstatování, že jsme pravděpodobně blízko, možná už na vrcholu se sazbami.

Dnešek přinese zářijová inflační data ze zámoří. Samozřejmě půjde o další z důležitých reportů, od kterých se budou odvíjet očekávání o Fedu. Včerejší PPI vyšlo výš, než se čekalo, ale nevypadá to, že by příliš ovlivnilo očekávání před dnešními čísly. Předpoklad ústupu inflace zůstává. Spotřebitelské ceny se přece jen s těmi výrobními nepohybují 1:1. Nepříjemné by bylo, pokud by inflace aspoň trochu neklesla. Zadrhnutí procesu bylo několikrát bankéři z Fedu zmíněno jako důvod k udržení a případnému navýšení restrikce. Naopak výraznější pokles inflace by na trzích měl prohloubit krátkodobý trend, který svědčí dluhopisům i akciím citlivým na výnosy.

Co se týče eurodolaru, ten zůstává dopoledne stabilní kolem 1,0620. Ropa se po včerejším poklesu trochu zvedá, to samé plyn. Zlato pokračuje v růstu. Koruna pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5213 -0.0693 24.5538 24.5211 CZK/USD 23.0865 -0.0693 23.1105 23.0605 HUF/EUR 386.7318 0.0118 387.6058 385.6814 PLN/EUR 4.5351 0.1761 4.5362 4.5209

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7532 -0.0074 7.7676 7.7496 JPY/EUR 158.4290 0.0584 158.6160 158.3940 JPY/USD 149.1500 0.0355 149.2745 148.9560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8637 0.1177 0.8640 0.8622 CHF/EUR 0.9567 -0.1357 0.9581 0.9558 NOK/EUR 11.5419 0.3657 11.5492 11.5158 SEK/EUR 11.5828 -0.1573 11.6020 11.5635 USD/EUR 1.0621 0.0226 1.0640 1.0619

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5598 0.0468 1.5613 1.5547 CAD/USD 1.3591 -0.0202 1.3598 1.3579