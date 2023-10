Výnosy pokračují dolů i přes jestřábí komentáře, akcie si vybírají přestávku

Dvě bankéřky z Fedu trhům připomněly, že se sazbami ještě nemusí být všechno tak jasné. Mary Dalyová nadhodila možnost, které se investoři dosud docela obávali. Totiž, že by neutrální sazba Fedu mohla být posazena výš. Tím pádem by se posouval i dlouhodobější výhled se všemi důsledky na dluhopisy, akcie a obecně časovou hodnotu peněz. Podle Dalyové by neutrální sazba mohla být někde mezi 2,5 a 3 procenty (dnes Fed uvádí 2,5). Michelle Bowmanová se zapojila s jestřábí poznámkou, že sazby možná budou muset dál stoupnout a zůstat výš po delší dobu, než se předpokládalo. Důvodem je stále vysoká inflace, silné výdaje a utažený trh práce.

Tyto komentáře ale investory nevyvedly z míry. Očekávání o sazbách Fedu se zpět nezvedají a výnosy dluhopisů prodlužují svou cestu dolů. Akcie si však přece jen vybírají přestávku a dnes se v Evropě obchoduje pouze smíšeně. Futures pak naznačují jen mírně pozitivní start v Americe.

Eurodolar se drží bez velkých pohybů kolem 1,0600. Zlato dál roste, ropa drží pozice a evropský plyn svůj poslední skok vzhůru koriguje o 4 procenta. Koruna je dopoledne v klidu u 24,55.

V kalendáři dnes máme další komentáře z americké centrální banky. Velmi zajímavá ale bude také statistika výrobních cen. PPI sice spadlo už nízko (1,6 pct y/y), kde také má zůstat, ale třeba dopad dražších energií a jejich prostupování cenami produkce je důležité. Investoři se každopádně více zaměří na zítřejší spotřebitelskou inflaci, pro kterou bude PPI jen drobnou nápovědou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5574 -0.0251 24.5857 24.5109 CZK/USD 23.1510 -0.0345 23.1825 23.0920 HUF/EUR 386.9616 -0.1056 387.9349 386.2177 PLN/EUR 4.5175 -0.4697 4.5441 4.5170

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7440 0.0793 7.7592 7.7322 JPY/EUR 157.6935 -0.0187 158.0480 157.5790 JPY/USD 148.6670 -0.0219 148.9700 148.4260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8636 -0.1053 0.8644 0.8624 CHF/EUR 0.9576 -0.2001 0.9602 0.9571 NOK/EUR 11.4619 -0.0345 11.4702 11.4400 SEK/EUR 11.5600 0.1664 11.5796 11.5204 USD/EUR 1.0607 0.0137 1.0628 1.0595

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5574 0.1869 1.5603 1.5516 CAD/USD 1.3598 0.1160 1.3601 1.3571