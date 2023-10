Opatrný Fed podporuje trhy, událostí dne americká inflace. Evropa zahájí růstem

Evropa zahájí obchodování pozitivně, futures indexu Stoxx 50 rostou před otevřením hlavního trhu o 0,4 %. Daří se francouzskému CAC 40, který posiluje o 0,6 %, DAX a FTSE 100 pak přidávají 0,4 %.



Pozornost obchodníků se dnes obrací k údajům o spotřebitelských cenách v USA, které podle prognóz ekonomů ukáží další zmírnění inflace. To poskytne trhům vítr do plachet a přidá se k méně jestřábímu komentáři Federálního rezervního systému. Ze zápisu z posledního zasedání Fedu vyplývá, že minulý měsíc se politici shodli na tom, že politika by měla zůstat po určitou dobu restriktivní, a zároveň poznamenali, že rizika přílišného zpřísnění musí být nyní vyvážena udržením inflace pod kontrolou.

Fed podle zápisu ze zasedání z 19. a 20. září poukázal na nejistoty spojené s ekonomikou, cenami ropy a finančními trhy, které podporují "argumenty pro opatrný postup při určování rozsahu dalšího zpřísnění politiky". Stratég firmy Edward Jones Angelo Kourkafas interpretuje zápis jako povzbudivý pro investory. "Zveřejněný zápis upozorňuje na riziko přílišného zpřísnění měnové politiky. (...) Investorům poskytuje určitou útěchu, že se nedočkáme dalšího zvýšení sazeb," řekl. Dodal ale, že při dalším rozhodování bude Fed brát v úvahu čtvrteční zprávu o vývoji inflace v USA, protože "Fed stále závisí na datech".

Čínský státní investiční fond poprvé od roku 2015 zvýšil svůj podíl v největších bankách v zemi, což vyvolalo spekulace, že úřady zintenzivní úsilí o podporu klesajícího akciového trhu. Podle středečních dokumentů nakoupil státní fond Central Huijin Investment akcie Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank a Industrial and Commercial Bank of China v hodnotě přibližně 65 milionů dolarů. Nákupy akcií fondem Huijin jsou sice malé, ale dávají vzpomenout na snahy, které byly vynaloženy během krachu na akciovém trhu před osmi lety, aby se ceny stabilizovaly a minimalizoval se panický prodej.

Vláda při včerejším jednání rozhodla o zrušení loni schválené podpory tepláren ve výši 17 miliard korun. Peníze měly teplárenské společnosti následně promítnout do snížení cen tepelné energie pro zákazníky. Vyplývá to z výsledků dnešního jednání vlády. Zrušení dotací je součástí úsporných opatření vlády. Teplárenskému sdružení ČR se rozhodnutí nelíbí, podle něj tím utrpí zákazníci. Dotační program ministerstva průmyslu a obchodu, jehož primárním cílem bylo zajistit snížení cen tepla pro domácnosti, vláda schválila loni v prosinci. Příjemci z řad teplárenských společností následně měli podporu v plné výši přenést ve formě snížené ceny tepelné energie na zákazníky. Program následně čekal na schválení ze strany Evropské komise.

Americké akcie po zveřejnění zápisu Fed zpevnily. Dow Jones index si připsal 0,19 procenta a zakončil obchodování na 33.804,87 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,43 procenta na 4376,95 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,71 procenta na 13.659,68 bodu.

