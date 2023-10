Čisté úrokové výnosy JP Morgan na dalším rekordu, vylepšení se dočkal i celoroční výhled

Společnost Chase & Co. vykázala další rekordní čtvrtletí čistých úrokových výnosů a zvýšila svou prognózu pro letošní rok. Banka nadále těží z vyšších úrokových sazeb a z výhodného nákupu banky Bank. Akcie banky na výsledky reagují mírně pozitivně, z půlprocentního poklesu v premarketu se po jejich zveřejnění přehouply do půlprocentního růstu.

Čisté úrokové výnosy, které jsou hlavním zdrojem příjmů, dosáhly za tři měsíce do 30. září 22,9 miliardy USD, což je nad očekáváním analytiků. Největší americká banka nyní uvedla, že v letošním roce očekává, že z tohoto zdroje příjmů získá celkem 88,5 miliardy USD.

Čistý zisk banky za třetí čtvrtletí dosáhl 13,2 mld. USD, zisk na akcii tak meziročně vzrostl na 4,33 USD z 3,12 USD. Upravené tržby překonaly odhady ve výši 39,92 mld. a skončily na 40,69 mld. USD. Odhady překonal také objem depozit 2,38 mld., čekalo se 2,37 mld.

Z jednotlivých divizí se odhady podařilo překonat divizi obchodování s dluhopisy a komoditami (FICC) která zaznamenala tržby 4,51 mld. při odhadech 4,36 mld. Méně už se dařilo divizi obchodování s akciemi, která za odhady nastavenými na 2,27 mld. zaostala a skončila na 2,07 mld. USD. Za zmínku stojí divize investičního bankovnictví, která meziročně vykázala pokles tržeb o téměř 6 procent na 1,61 mld. USD, trh nicméně očekával ještě výraznější pokles na 1,48 mld.

"Uznáváme, že tyto výsledky těží z našich nadměrných příjmů jak z čistých úrokových výnosů, tak z nižších než běžných úvěrových nákladů, oba zdroje se ale časem normalizují.", uvedl v prohlášení generální ředitel Jamie Dimon.

Generální ředitel však varoval, že války na Ukrajině a na Blízkém východě mohou mít dalekosáhlé důsledky. "Toto je možná nejnebezpečnější období, jaké svět zažil za poslední desetiletí," řekl Dimon.

Výsledky největší americké banky za třetí čtvrtletí nabízejí nejnovější pohled na to, jak se daří americkým spotřebitelům a podnikům v době, kdy Federální rezervní systém ponechává výpůjční náklady na vyšších úrovních déle, než většina ekonomů předpovídala.

Výsledky také poskytují přehled o tom, jak společnost integruje Bank, kterou koupila v květnu ve vládní aukci. Dimon v srpnu uvedl, že tento proces byl "vynikající" a že zmatky v regionálních bankách, které vedly ke kolapsu , jsou "prozatím u konce".

V pátek také začíná první kolo zveřejňování bankovních zisků od doby, kdy američtí regulátoři navrhli nový soubor kapitálových pravidel, který by donutil osm největších věřitelů zvýšit částku, kterou si odkládají stranou, přibližně o 19 %. Vedoucí představitelé Wall Street uvedli, že zvýšené požadavky by zpomalily ekonomiku. Investoři jsou zvědaví na další komentáře vedoucích pracovníků k tomu, jaké by mohly být případné důsledky.

Celkový objem úvěrů vzrostl oproti předchozímu roku o 18 %. Vklady poklesly o 1 %.

Věřitel vykázal čisté odpisy ve výši 1,5 miliardy dolarů, přičemž za nárůstem stojí úvěry z kreditních karet. Dimon minulý měsíc uvedl, že vyšší ztráty z karet jsou "normalizací" z výjimečně nízkých úrovní v posledních letech a že jeho firma "nadměrně vydělávala na úvěrech". snížila hromadu peněz vyčleněných na potenciálně problémové úvěry o 113 milionů dolarů, zatímco analytici očekávali navýšení rezervy.

Příjmy z trhů se oproti předchozímu roku snížily, a to v důsledku 10% poklesu obchodování s akciemi. Ten byl částečně kompenzován překvapivým 1% nárůstem u obchodníků s pevným výnosem, zatímco analytici očekávali mírný pokles.