Pokles čínského vývozu a dovozu v září zpomalil

Tempo poklesu čínského vývozu a dovozu v září zpomalilo. Přebytek zahraničního obchodu Číny pak stoupl na 77,71 miliardy USD (1,8 bilionu Kč) ze 68,36 miliardy USD v srpnu. Zpráva, kterou dnes zveřejnil čínský celní úřad, je dalším signálem pozvolné stabilizace druhé největší ekonomiky světa za pomoci řady vládních podpůrných opatření.



Vývoz z Číny se v září snížil meziročně o 6,2 procenta na 299,13 miliardy USD a zaznamenal pokles již pátý měsíc za sebou. Tempo poklesu ale zpomalilo z 8,8 procenta v srpnu. Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali propad vývozu o 7,6 procenta. Export podpořily nové objednávky před blížící se hlavní, předvánoční nákupní sezonou.



Dovoz se snížil rovněž o 6,2 procenta na 221,43 miliardy USD. Díky pozvolnému oživování domácí poptávky tempo růstu zpomalilo ze 7,3 procenta v srpnu. Analytici však počítali s poklesem až o šest procent.



Zpráva o obchodu by mohla povzbudit vládu, i když v ekonomice stále přetrvávají velké problémy, hlavně kvůli deflačním tlakům, dlouhodobé krizi na realitním trhu, zpomalení globálního růstu a geopolitickému napětí. Ekonomové se shodují, že je příliš brzy na to, aby bylo možné odhadnout, jak se bude vyvíjet domácí poptávka v nadcházejících měsících, protože rizikem pro trvalé oživení ekonomiky nadále zůstávají krizí zasažený sektor nemovitostí, nejistý vývoj zaměstnanosti a růstu příjmů domácností a slabá důvěra některých soukromých firem. Problémem pro politiky může být i slabý jüan, protože omezuje objem měnových stimulů, které by Čína mohla poskytnout. Peking má také napjaté vztahy se Spojenými státy kvůli obchodu, technologiím a geopolitice.



Druhá největší ekonomika začala po oživení z pandemie nemoci covid-19 ztrácet dech ve druhém čtvrtletí. To přimělo politiky přijít s několika opatřeními na podporu ekonomického oživení. Podle zdrojů, na které se odvolává agentura Bloomberg, Čína zvažuje nové kolo stimulů, jejichž součástí bude i emise státního dluhu na financování infrastrukturních projektů. Cílem vlády je, aby ekonomika vykázala roční růst zhruba pět procent.