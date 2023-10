Rozbřesk: Americká inflace trhy znovu znervózněla, eurodolar zpět pod 1,06

Nálada na finančních trzích zůstává extrémně volatilní. Zatímco z počátku týdne korigovaly americké dluhopisové výnosy předešlý prudký nárůst, na jeho konci se opět odrazily k vyšším úrovním. Posun směrem nahoru je viditelný především na dlouhém konci křivky – výnos amerického desetiletého papíru vzrostl během včerejšího obchodování o 10 bazických bodů, v případě třicetileté splatnosti šlo dokonce o 15 bps.

Vcelku rychlé vystřízlivění z tržního optimismu jde za včerejším výsledkem americké inflace. Ta svou dynamikou předčila očekávání trhu, když v září stagnovala na meziročních 3,7 % (vs. očekávání 3,6 %). Jádrová inflace mezitím mírně klesla na 4,1 %, tj. nejnižší úroveň od září 2021. Celkově hodnotíme tato čísla smíšeně – na jednu stranu zůstává jádrová inflace relativně setrvačná, na čemž se dle nás nic nezmění ani v příštích dvou měsících. Na straně druhé, pokud abstrahujeme od volatilní vlivů cen energií, potravin a ojetých vozů, stejně jako nákladů na bydlení (zpožděná proměnná), americká inflace je na 2% cíli. Jeden z nejvlivnějších ekonomů a nobelista Paul Krugman dokonce tento výsledek na twitteru vítězoslavně glosoval jako „Konec války proti inflaci. Vyhráli jsme, a to s velmi nízkými náklady“.Z pohledu Fedu by včerejší čísla nic zásadního měnit neměla. A to navzdory tomu, že mírně vyšší inflaci včera doprovodila silná data z amerického trhu práce (nízký počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti). Laťka pro další zvýšení sazeb stojí dle nás výše, než je zářijový výsledek inflace, s čímž ostatně souhlasí i trh – pravděpodobnost listopadového růstu sazeb zůstává na 10 %. Důležité je zároveň zmínit, že samotný nárůst dlouhých dolarových sazeb odvádí kus práce za Fed, neboť žádoucím způsobem zpřísňuje finanční podmínky v ekonomice.

Z opětovné otočky na trzích těží zejména americký dolar, který se na frontě s eurem přiblížil k hranici 1,05 EUR/USD. Naopak horší nálada na trzích nesvědčí rizikovým aktivům, což během včerejší seance pocítily akciové trhy, stejně jako třeba české koruna. Celkový sentiment přitom může ovlivnit nejen další vývoje na dluhopisových trzích, ale také eskalace izraelsko-palestinského konfliktu, zvláště pokud by došlo k jeho regionálnímu rozšíření, např. do Libanonu, potažmo i Íránu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera znovu dostala pod tlak v reakci na výsledek americké inflace, když oslabila až do blízkosti 24,70 EUR/CZK. To je nejslabší úroveň od září loňského roku, na které zároveň ČNB v době intervenčního závazku pravidelně vstupovala na devizový trh. Tentokrát se však česká měna o podporu ČNB opřít nemůže, jak ostatně ve včerejším rozhovoru uvedl člen bankovní rady Tomáš Holub. Dle něj jsou intervence mimořádným nástrojem a současné oslabování koruny není důvodem k jejich obnovení. Korunový trh zároveň nepovzbudil ani jeho komentář k úrokovým sazbám, které dle T. Holuba mohou klesat již v tomto roce.



Eurodolar

Americká inflace za měsíc září byla sice jen nepatrně vyšší než se čekalo avšak i tak spolu přivodila růst výnosů vládních dluhopisů v USA. Pozitivní inflační překvapení u případě celkové inflace v USA se tak nutně muselo podepsat i na eurodolaru, který se vrátil k hodnotě 1,05.

Dnes jsou na pořadu jen data druhé kategorie (např. spotřebitelská nálada), takže trh se může chytat i jiných událostí. K nim může patřit i vývoj v Izrael.