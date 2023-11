Komerční banka navzdory klesajícím úrokovým výnosům překonala odhady, pomohlo rozpouštění rezerv

v pátek oznámila nižší meziročně čistý zisk za třetí čtvrtletí, který nicméně překonal očekávání trhu, a to kvůli vyšším provozním nákladům a pokračujícímu poklesu čistých úrokových výnosů.



Třetí největší banka v zemi, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská finanční skupina , vykázala za čtvrtletí končící 30. září 8,5% pokles čistého zisku na 4,27 miliardy korun. Zisk však překonal průměrný odhad analytiků v anketě agentury Reuters ve výši 4,08 miliardy korun díky neočekávanému rozpuštění rezerv na ztráty z úvěrů.

Čisté úrokové výnosy klesly o 11 % na 6,51 miliardy korun a zaostaly tak za odhady nastavenými na 6,61 mld. Čisté bankovní výnosy se snížily o 9,5 % na 8,90 miliardy korun.

Celkové výnosy poklesly za 9 měsíců roku 2023 o -6,9 % na 27,0 miliard Kč. Provozní náklady meziročně stouply o 7,7 % na 13,0 miliard Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -1,0 miliard Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -4,9 % na 12,4 miliardy Kč.



Celkové výnosy za samostatné třetí čtvrtletí byly meziročně nižší o -9,5 %, na 8,9 miliardy Kč. Provozní náklady vzrostly o 7,2 %, na 3,9 miliardy Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,1 miliardy Kč.

"Ve třetím čtvrtletí jsme se zaměřili na rozvoj naší nové digitální banky, kterou jsme pro retailové klienty spustili v dubnu. Postupné obohacování nabídky nové mobilní aplikace KB+ o jednoduché, výhodné a atraktivní služby nám umožní zvýšit počet klientů, kteří přecházejí z dosavadní platformy. Naši ambicí je, aby se do Nové éry bankovnictví do konce letošního roku zaregistrovalo sto tisíc klientů, a v průběhu roku 2024 chceme nabídnout přechod do nové digitální banky jednomu milionu klientů,“ uvedl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně stoupl o 2,7 % na 808,3 miliardy Kč. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině KB meziročně stoupl o 1,2 % na 1 022,4 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 11,5 %; Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 14,7 % na 240,7 miliardy Kč

Zdroj:KB



Skupina Komerční banky obsluhovala 2 218 000 zákazníků. Samotná Komerční banka měla 1 665 000 klientů, meziročně o 14 000 více.

Vzhledem k vysoké inflaci a úrokovým sazbám, které byly v uplynulém roce na více než dvacetiletém maximu, banky zpočátku zaznamenávaly rostoucí zisky, nyní však čelí vyšším nákladům na financování kvůli klientům, kteří se kvůli ochraně úspor přesouvají k lépe úročeným vkladům.

předpokládá, že její výnosy v roce 2023 by měly klesnout středně vysokým jednociferným tempem kvůli poklesu úrokových výnosů o desetinu a rozhodnutí centrální banky ukončit úročení povinných minimálních rezerv. Banka odhadla, že druhé jmenované opatření bude mít negativní dopad ve výši zhruba 115 milionů korun měsíčně.

Poptávka po úvěrech byla v prostředí vysokých sazeb také vlažná a uvedla, že očekává, že úvěry její skupiny po celý rok 2023 porostou nízko až středně jednociferným tempem.





Zdroj: KB, Reuters