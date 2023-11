Opak akciové doby ledové

SocGen v jedné ze svých nedávných analýz poukazuje na akciovou „dobu ledovou“, která měla skončit někdy před deseti lety. Svým způsobem by pak ale nyní probíhal opak.



Následující graf je ještě z doby, kdy americké vládní dluhopisy ve své desetileté podobě nabízely cca 4 % výnos. Nyní je to asi 4,7 %, ale nenechme se mýlit – graf je stár pouze několik málo týdnů a i to ukazuje, jak rychle výnosy rostly. Pointa obrázku je ovšem v jejich porovnání s tzv. globálním akciovém výnosem. V podání SocGen jde o mix dividendových výnosů a obrácených PE (tedy tzv. ziskových výnosů) z akciových trhů po celém světě:





Zdroj: X



Dluhopisové trhy mají za sebou několik desetiletí trendového růstu cen a poklesu výnosů. Nyní se diskutuje o tom, zda se trend úplně obrací, či procházíme jen přechodnou periodou vyšších výnosů a ty se posléze opět posunou směrem k hodně nízkým hodnotám. Je to příběh zahrnující řadu dříve a možná i dnes působících dezinflačních faktorů, ale nově také inflačních. Dnes se ovšem zaměřme na ony akciové výnosy, protože ty vykázaly zajímavý vzorec chování:



Nejdříve klesaly spolu s tím, jak šly dolů výnosy dluhopisů, poté ale nastalo to, co v SocGen pojmenovali dobou ledovou. V letech cca 2000 – 2014 totiž výnosy akciové rostly navzdory tomu, že výnosy dluhopisové během tohoto období trendově klesly (i když mezi lety 2004 a 2008 se cesty obou proměnných krátce spojily ve svém výstupu). Po této době ledové pak už akcie opět kopírovaly dluhopisy v předchozím duchu. Tedy až do doby současné, kdy výnosy obligací míří prudce nahoru, ale výnosy akcií nijak zvlášť ne a křivky tak mají opět tendenci se protnout. Či se dokonce vrátit do mustru před rokem 2000.



Pokud před lety nastala doba ledová (z pohledu akcií), nyní by ve stejné logice byla, řekněme, doba plážová. Tj., tehdy akcie relativně k dluhopisům neúměrně zdražovaly, nyní jsou k nim „neúměrně“ levné. Je to ale vlastně jen jinak řečeno to, že nyní akciím hodně pomáhá pokles rizikových prémií a vyšší růstová očekávání. A graf ukazuje, že jde o globální jev. Tzn., dění na trzích mimo USA nedokážou v tomto ohledu případně vyvážit trhy zahraniční.