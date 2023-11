Adidasu klesl čtvrtletní zisk o 20 procent, firma se potýká s neprodaným zbožím

Německý výrobce sportovní obuvi a oblečení hospodařil ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 280 milionů eur (6,9 miliardy Kč), meziročně je to pokles o 20,4 procenta. Firma, která se potýká s vysokými zásobami neprodaného zboží, o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Čisté tržby se meziročně snížily o 6,4 procenta na šest miliard eur. Akcie firmy dnes klesají o 1,5 %.



Z prodeje bot Yeezy, které vytvořil ve spolupráci s rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West, firma v uplynulém čtvrtletí získala 350 milionů eur. Partnerství s kontroverzním hudebníkem proslulým antisemitskými výroky loni v listopadu ukončil.



Adidas se stále potýká s vysokou mírou neprodaného zboží, zejména ve Spojených státech. "To bude naše podnikání ještě nějakou dobu ovlivňovat," konstatoval generální ředitel firmy Björn Gulden. Hodnota zásob se podle něj za čtvrtletí snížila o 23 procent na 4,85 miliardy eur, což mírně překonalo očekávání.



"Zdá se, že pokrok v úrovni zásob mírně přesahuje plán, což je dnes rozhodující nová zpráva," uvedl analytik James Grzinic ze společnosti Jefferies. Aktualizované údaje podle něj rovněž potvrdily, že důležitým motorem prodeje teď je zejména řada tenisek Terrace.



Největším úkolem pro společnost, co se prodeje týče, zůstávají Spojené státy. zpomalil úsilí o zásobování tohoto největšího světového trhu se sportovním zbožím, což vedlo k poklesu tržeb v Severní Americe o devět procent.



V Číně tržby Adidasu bez vlivu kurzových výkyvů stouply o šest procent a o něco rychleji rostly i ve zbytku Asie a Tichomoří. V Latinské Americe vzrostly o 13 procent a v regionu EMEA, který zahrnuje Evropu, Blízký východ a Afriku, růst činil dvě procenta.