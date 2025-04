Adidas navýšil čistý zisk za první kvartál o 150 procent, výhled kvůli nejistotě drží stabilní

navýšil v prvním kvartálu čistý zisk o 150 procent, tržby mu vzrostly o 12,7 %. I přes solidný výsledky drží výhled stabilní kvůli nejistotě spojené s obchodní válkou. Akcie rostou po výsledcích o 0,60 %.



Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o více než 150 procent na 428 milionů eur (10,67 miliardy Kč). Firma to oznámila v dnešním sdělení s tím, že překonala vlastní interní prognózy. Tržby vzrostly meziročně o 12,7 procenta na 6,153 miliardy eur (153,37 miliardy Kč).







"V 'normálním světě' bychom po takovém silném čtvrtletí se silnou knihou objednávek a s obecně velmi pozitivním přístupem k zvýšili výhled na celý rok, a to jak pro tržby, tak pro provozní zisk. Nejistota ohledně amerických cel to však v současné době znemožňuje," uvedl generální ředitel společnosti Björn Gulden.



V Evropě navýšil tržby o 14 procent na 1,98 miliardy eur (49,34 miliardy Kč). Tržby v Severní Americe společnosti vzrostly meziročně o 2,8 procenta na 1,18 miliardy eur (29,4 miliardy Kč). Na čínském trhu tržby stouply o 12,7 procenta na 1,029 miliardy eur (25,64 miliardy Kč).



Německá firma působí pod názvem od roku 1949. Jde o zkratku jména zakladatele Adolfa "Adiho" Dasslera. Původně ji zakládal jako obuvní společnost v roce 1924 s bratrem Rudolfem pod názvem Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Po rozchodu obou bratří Rudolf Dassler založil konkurenční závod Ruda, který později vešel ve známost pod jménem .