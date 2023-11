Skupina ČSOB za tři čtvrtletí 2023: Rekordní růst vkladů i zájmu o digitální řešení včetně virtuální asistentky Kate

Skupina ČSOB v prvních třech letošních čtvrtletích dosáhla zvýšení klientských vkladů meziročně o 11 procent a objem aktiv pod správou zvýšila dokonce o 17 procent. Mobilní aplikaci ČSOB Smart s virtuální asistentkou Kate aktivně používá rekordních bezmála 1,3 milionu klientů. Čistý zisk skupiny činil 13,6 miliardy korun.

„Sledujeme, že naši klienti nadále využívají příležitosti ke zhodnocování svých úspor, což se odráží na jejich preferenci spořicích účtů, termínovaných vkladů, ale i investičních produktů. Optimistickou zprávou je i zvyšování objemu úvěrů a fakt, že firmy pokračují v investicích do energeticky úsporných řešení a inovací výrobních procesů. Oživení je vidět i u financování bydlení,” uvádí generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek a doplňuje: „České domácnosti a firmy nadále spolehlivě splácí své závazky, podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu se držel koncem září na rekordně nízké hladině.“

Hospodářské výsledky za devět měsíců 2023

Čistý zisk skupiny činil 13,6 mld. Kč a byl meziročně nižší o 5 %. Celkový objem úvěrů dosáhl 908 mld. Kč a meziročně je vyšší o 3 %, přičemž objem úvěrů na bydlení dosáhl 516 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %).

Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 288 mld. Kč (meziročně vyšší o 8 %), vklady celkem pak dosáhly 1 495 mld. Kč (meziroční nárůst o 11 %).

Objem aktiv pod správou skupiny ČSOB vystoupal na 345 mld. Kč, meziročně o 17 procent.

Provozní výnosy byly 30,7 mld. Kč (meziročně nižší o 10 %), provozní náklady bez bankovních daní činily 15,5 mld. Kč (meziroční zvýšení o 5 %).

Počet aktivních klientů skupiny stoupl meziročně o 44 tisíc. Silná zůstala kapitálová pozice banky a na vynikajících úrovních také likvidita. Kapitálový poměr Tier 1 činil na konci září 19,7 %. Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci září 1,44 %.

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 22 % na 1,265 mil. Virtuální asistentku Kate si v aplikaci ČSOB Smart vyzkoušel už více než jeden milion unikátních uživatelů.

Pomoc klientům s inflací a odpovědné financování

Objem celkových klientských vkladů ČSOB se zvýšil meziročně o 8 procent a objem aktiv pod správou stoupl o 17 procent. Objem podílových fondů pak meziročně vzrostl o 23 procent. Nejoblíbenějšími fondy jsou ČSOB Premiéra (objem 51,7 miliardy Kč), ČSOB Bohatství (objem 41,6 miliardy Kč) a ČSOB Akciový (10,6 miliardy Kč). Nové prodeje odpovědných fondů dosáhly 10,7 miliardy korun. Objem spravovaných aktiv odpovědných fondů (RI) vzrostl mezičtvrtletně o 23 procent.

Virtuální asistentka Kate stále více pomáhá a učí se

Ke vstupu do banky klienti ČSOB stále častěji využívají mobilní aplikace. Mobilní bankovnictví ČSOB Smart aktivně používá už takřka 1,3 milionu uživatelů, což je meziročně více o 22 procent. Virtuální asistentku Kate, která letos v květnu měla v aplikaci Smart druhé narozeniny, jen ve třetím čtvrtletí využilo 400 tisíc unikátních klientů a v součtu už přes milion. „Virtuální asistentka Kate umí vyřešit 192 situací a zodpovědět 650 témat. Kate si vyzkoušelo již více než 80 procent všech uživatelů ČSOB Smartu a stává se prvním místem, kam se naši klienti obrací, pokud potřebují poradit. Další rozvoj Kate patří mezi naše priority a už teď máme připravené další novinky a těším se, jak se bude ještě více učit a zlepšovat,” říká Aleš Blažek.

Asistentku Kate využívají i firemní klienti, kteří ji mají v mobilním bankovnictví CEB Mobile. Kate od letoška komunikuje i s klienty od 15 do 18 let. Ti se od ní například mohou dozvědět, jak aktivovat kartu, zobrazit si PIN nebo zjistit, co je to kontokorent.

Zájem o úvěry na energeticky úsporné potřeby

Skupině ČSOB, jedničce financování bydlení na českém trhu, vzrostl meziročně objem úvěrů na bydlení o dvě procenta na 516 miliard korun. Klienti stále více využívají možnosti financování svých potřeb prostřednictvím nezajištěných úvěrů na úsporné bydlení od ČSOB Stavební spořitelny, které tvoří přes 30 procent celkového objemu financování spořitelny. Financování nízkoenergetického bydlení se zvýšilo mezičtvrtletně o 57 procent. Potěšující je i rostoucí poptávka po hypotékách, u nichž české domácnosti příznivě reagují na mírný pokles úrokových sazeb a vnímají i meziročně nižší ceny nemovitostí a jejich širší nabídku. „ČSOB má u financování zvýhodněného úsporného bydlení nejširší nabídku, ať už se jedná o naši speciální zvýhodněnou hypotéku, meziúvěry ze stavebního spoření, nebo například poradenství našich konzultantů i nestranných odborníků na pasivní bydlení,“ připomíná Aleš Blažek.

Úsporná řešení jsou prioritou i u firem

V oblasti investic se firmy nadále zaměřují na úsporná energetická řešení, obnovitelné zdroje a udržitelnost. ČSOB od června díky partnerství mezi mateřskou bankou a českou startupovou platformou Green0meter poskytuje firemním klientům individualizované a profesionální poradenství v oblasti udržitelnosti a ESG. „Hlavní výzvou pro Česko je kvůli udržení konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu přechod na ekonomiku s nižší energetickou náročností, což vyžaduje rozsáhlé investice do nových stabilních zdrojů energie a snížení nákladovosti provozů, digitalizace a inovací. Klíčovou roli v tomto procesu hrají i banky. Pro firmy máme nejen výhodné financování jejich projektů ale máme i dlouholeté zkušenosti se zprostředkováním národních i evropských dotací určených na přechod k udržitelnější ekonomice,“ dodává Aleš Blažek.

Čtvrt milionu proškolených v kyberbezpečnosti

Zvyšování finanční a kybernetické gramotnosti veřejnosti patří k dlouhodobým prioritám skupiny ČSOB. Dětem druhého stupně základních škol pomáhá výukový program ČSOB a Policie ČR Tvoje cesta onlinem II, který poukazuje na rizika číhající na děti v digitálním prostoru. Doposud tímto programem prošlo více než 135 tisíc dětí. Letos v červnu ČSOB oznámila s Policií ČR společnou vzdělávací misi namířenou proti aktivitám internetových podvodníků. „Naším cílem je skutečná změna a zlepšování života obyvatel, proto jsme na podvodné aktivity různých Volačů a Klikačů museli reagovat. Na konci září jsme už překonali hranici 250 tisíc proškolených osob a jsme na cestě k našemu ambicióznímu závazku proškolit společně s Policií České republiky v oblasti kyberbezpečnosti jeden milion lidí. Apeluji tímto na všechny, aby si pečlivě chránili své osobní údaje, přístupové kódy a hesla. Volači a Klikači se neštítí ničeho a útočí na všechny,“ uvádí Aleš Blažek.

Skupina ČSOB přispívá do státního rozpočtu miliardy korun

Skupina ČSOB patří k největším přispěvatelům do státního rozpočtu. Státu za rok 2022 odvedla celkem devět miliard korun. Tato částka zahrnuje daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, odvody na sociální a zdravotní pojištění a takzvané bankovní daně, kam se řadí příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Skupina ČSOB v Česku investuje do digitalizace, modernizace bankovních služeb i do společnosti.