ČSOB v prvním pololetí: Objem vkladů i úvěrů vzrostl, zvýšil se zájem o investice i spoření. Kate už vyzkoušel milion lidí

Skupina ČSOB v prvním pololetí 2023 v klíčových oblastech nadále rostla. Skoro o pětinu se meziročně zvýšil celkový objem spravovaného majetku, klienti více využívají zejména spořicí a investiční produkty včetně služeb Patria Finance. Počet aktivních klientů ČSOB stoupl o 67 tisíc, čistý zisk skupiny dosáhl 9,5 miliardy korun.

ČSOB v první pololetí

Skupina ČSOB dosáhla v první pololetí čistého zisku 9,5 mld. Kč, který byl meziročně nižší o 6 %. Celkový objem úvěrů byl 891 mld. Kč (meziročně vyšší o 2 %), z toho objem úvěrů na bydlení dosáhl 513 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 264 mld. Kč (meziročně vyšší o 7 %), vklady celkem dosáhly 1 457 mld. Kč (meziroční nárůst o 4 %). Objem aktiv pod správou činil 341 mld. Kč, meziročně tak vzrostl o více jak 19 %. Provozní výnosy byly 20,6 mld. Kč (meziročně nižší o 12 %), provozní náklady bez bankovních daní činily 10,2 mld. Kč (meziroční zvýšení o 4 %). Počet aktivních klientů se zvýšil o 67 tisíc. Kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Kapitálový poměr Tier 1 byl na konci června 20,1 %. Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci června 1,44 %.

„V posledních měsících sledujeme jednoznačný přesun úspor držených na běžných účtech nejenom ke spořicím účtům a termínovaným vkladům, ale také k různým investičním produktům. Klienti využívají situaci na trhu pro zhodnocení svých vkladů a hledají optimální rozložení finančních prostředků. Skupina ČSOB jim v tom jde naproti a díky široké nabídce spořicích a investičních nástrojů zůstává silným a stabilním partnerem, na kterého se mohou vždy spolehnout. Roste i objem úvěrů, což je dobrá zpráva o stavu domácností, firem a celé české ekonomiky,“ uvádí generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek a doplňuje: „V první polovině roku se čistý zisk skupiny ČSOB meziročně mírně snížil zejména v důsledku nižších výnosů, především čistého úrokového výnosu, ale také vyšších nákladů. České domácnosti ani firmy nadále nemají problémy se splácením závazků, podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu zůstává v pololetí rekordně nízký.“





Úspěšný boj proti inflaci



První pololetí 2023 potvrdilo další růst zájmu klientů ČSOB o lepší zhodnocení úspor ať už ve spořicích nebo investičních nástrojích. Nadále tak mírně klesal podíl úspor držených na běžných účtech ve prospěch spořicích účtů, termínovaných vkladů a investičních produktů. „Oproti předchozímu období tempo tohoto přesunu mírně zpomalilo. Zdá se, že naši klienti už začínají považovat rozložení svých úspor za optimální. Jednoznačně se ukazuje, že dlouhodobé a hlavně pravidelné investování je tou správnou cestou, jak zvítězit nad inflací a zachovat hodnotu majetku. Proto mě těší, že k investicím se dostává také stále více mladších klientů, kteří často využívají různá chytrá řešení, jako je třeba naše investiční služba ČSOB Drobné nebo produkty od Patria Finance,“ upřesňuje Aleš Blažek.



Objem celkových vkladů klientů ČSOB se zvýšil meziročně o 7 procent a objem aktiv pod správou stoupl o 19 procent. Objem podílových fondů pak meziročně vzrostl o 25 procent. Rostoucí zájem o investování dobře ilustruje třeba růst fondu ČSOB Akciový, jehož objem se jen za poslední dva roky zdvojnásobil a překonal hranici 10 miliard korun.



I letos patří skupina ČSOB mezi největší plátce daně z příjmů



Ministerstvo financí České republiky a Finanční správa ČR každý rok oceňují firmy, které nejvíce přispívají do veřejných rozpočtů. I v letošním žebříčku se skupina ČSOB umístila v TOP 20 největších plátců daně z příjmu právnických osob. „Tohoto ocenění si velmi vážíme. V posledních letech jsme vždy byli mezi TOP 5 největšími plátci a výraznou měrou jsme se tak podíleli na plnění státního rozpočtu. Za loňský rok jsme státu na této dani odvedli téměř 2,7 miliardy korun (za ČSOB Banku a ČSOB Pojišťovnu), do veřejných rozpočtů ale přispíváme i dalšími platbami v řádu miliard korun. Výše našich příspěvků je potvrzením důležitosti naší role pro společnost,“ sděluje Aleš Blažek.



Virtuální asistentka pomáhá klientům



Hlavní vstupní branou do banky se pro klienty ČSOB stále častěji stávají digitální kanály. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart se meziročně zvýšil o 25 procent a virtuální asistentka Kate letos v květnu oslavila v aplikaci Smart druhé narozeniny. Celkem už ji vyzkoušel více než milion uživatelů a každý týden přibývá 5 000 dalších. „Kate už umí s klienty samostatně řešit stovky situací a její dovednosti neustále rozvíjíme. Retailovým klientům pomůže například s automatickou splátkou kreditní karty, nastaví trvalý příkaz nebo zařídí platbu za parkování. Naším cílem je, aby klienti mohli z pohodlí domova přes internet nebo aplikaci řešit drtivou většinu každodenních bankovních situací. Již přes polovinu všech našich produktů prodáváme online a klienti to oceňují. V mobilní aplikaci ČSOB Smart a internetovém bankovnictví jsme třeba za první pololetí přijali 100 tisíc žádostí o zřízení spořicího účtu a další funkce přibývají,“ říká Aleš Blažek.



Asistentka Kate je k dispozici i firemním klientům v mobilním bankovnictví CEB Mobile. V letošním roce taky Kate začala nově pomáhat i klientům od 15 do 18 let. Ti se od ní například mohou dozvědět, jak aktivovat kartu, zobrazit si PIN nebo zjistit, co je to kontokorent.



Zájem o úvěry na energeticky úsporné bydlení



Skupina ČSOB jako jednička na trhu financování bydlení vykázala v prvním pololetí meziroční růst objemu úvěrů na bydlení o 2 procenta na 513 miliard Kč. Stále větší je mezi lidmi zájem o nezajištěné úvěry na úsporné bydlení od ČSOB Stavební spořitelny. Tyto úvěry v současné době představuji přes 30 procent celkového objemu financování spořitelny a tento podíl stále roste. „Naši klienti v současné době logicky přemýšlejí, jak snížit energetickou závislost a náročnost svých domovů. Skupina ČSOB jim jde naproti nabídkou výhodných produktů na financování úsporného bydlení. Těšíme se z rostoucího zájmu lidí o investice do takových úspor, průměrná výše poskytnutého úvěru je už 1 milion korun,“ uvádí Aleš Blažek.



I firmy se zaměřují na energetické úspory



Investice do obnovitelných zdrojů a energetických optimalizací hrají významnou roli i u firem. Korporátní a SME segment poskytl úvěry na podporu přechodu k nízkoemisní ekonomice za 4,3 miliardy Kč. „Česká republika stojí před nesmírně důležitým úkolem, kterým je přechod na nízkoemisní ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí. Klíčem k této transformaci jsou v prvé řadě právě investice do úsporných energetických řešení, ale také do digitalizace a inovací. Bez toho české firmy ztratí konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku a budou čelit stále větším problémům na evropském trhu. Podnikatelům pomáháme nejenom poskytováním výhodného financování jejich projektů, ale taky jim nabízíme pomocnou ruku při vyřizování národních i evropských dotací určených na přechod k nízkouhlíkové ekonomice,“ dodává Aleš Blažek.



Odbornost ČSOB na poli udržitelnosti letos v červnu posílilo i nové partnerství mezi mateřskou bankou a českou startupovou platformou Green0meter. To mimo jiné zajistí, že firemní klienti ČSOB budou mít k dispozici plně individualizované a profesionální poradenství v oblasti udržitelnosti a ESG.



V souladu se svou dlouhodobou strategií udržitelného podnikání a environmentální politiky ČSOB jako první finanční instituce v Česku vydala letos v květnu vlastní Zelené dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Jejich prostřednictvím financuje a podporuje projekty, které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí.



Kyberbezpečnost: preventivní mise ČSOB a Policie ČR



Velký důraz klade skupina ČSOB na zvyšování finanční a kybernetické gramotnosti nejenom u dětí. Spolu s dlouholetým partnerem, Policií ČR, proto letos v červnu ČSOB představila misi proškolit 1 milion lidí proti aktivitám internetových podvodníků. „I když se nám díky velkým investicím a každodennímu úsilí daří snižovat průměrnou škodu z útoků kybernetických podvodníků, aktivita Volačů a Klikačů neustává. Víme, že pro účinnou obranu je nejdůležitější znalost problematiky, a proto jsme se rozhodli pro cestu plošného a masového vzdělávání pomocí webinářů a osobních setkávání,“ uzavírá Aleš Blažek.



Jde o pokračování preventivní kampaně ČSOB a Policie ČR „Volač a Klikač okrádají Česko“, která letos získala 1. místo v kategorii Finanční služby a trhy oborové soutěže Česká cena za PR – LEMUR. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o této problematice, varovat před kyberpodvodníky a ukázat, na co si dát pozor.