IEA navzdory obavám o ekonomiku zvýšila výhled poptávky po ropě na příští rok

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zvýšila výhled růstu globální poptávky po ropě na příští rok. Obavy o zpomalení světové ekonomiky podle ní vyváží nižší ceny suroviny a hospodářský výhled Spojených států. Organizace to dnes uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu.



Spotřeba ropy se v příštím roce zvýší o 1,1 milionu barelů denně, což je o 130.000 barelů více, než agentura uváděla v předchozí prognóze. Revize směrem nahoru odráží "poněkud lepší výhled hrubého domácího produktu (HDP) ve srovnání se zprávou z minulého měsíce", uvedla IEA. To se týká zejména Spojených států, které se podle názoru agentury vyhnou ekonomické recesi.



"Klesající ceny ropy působí jako další stimul pro její spotřebu," uvedla agentura.



Severomořská ropa Brent tento týden oslabila na šestiměsíční minimum poblíž 72 dolarů za barel, a to i poté, co organizace OPEC+ 30. listopadu oznámila nové kolo snižování produkce v prvním čtvrtletí příštího roku. OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Dnes po zveřejnění zprávy IEA cena Brentu vzrostla o více než jeden dolar a obchodovala se nad 75 dolary.



IEA uvedla, že prodloužení omezení dodávek ze strany OPEC+ přispělo k růstu cen jen málo a že vyšší produkce v ostatních zemích bude působit jako brzda. "Pokračující nárůst produkce a zpomalující se růst poptávky zkomplikují snahy klíčových producentů o obranu jejich tržního podílu a udržení zvýšených cen ropy."



OPEC ve středeční měsíční zprávě ponechal svůj odhad růstu světové poptávky po ropě na letošní rok na stabilní úrovni 2,46 milionu barelů denně. V příštím roce vidí OPEC růst poptávky na 2,25 milionu barelů denně, což je rovněž beze změny proti minulému měsíci.



Navzdory nynějšímu zlepšení výhledu tak zůstává mezi IEA, která zastupuje průmyslové země, a skupinou producentů OPEC značný rozdíl ve výhledu poptávky na rok 2024, napsala agentura Reuters. Obě strany se v posledních letech lišily v otázkách, jako je dlouhodobá poptávka a potřeba investic.