mmcité ovládla Kovostal a její výrobní závod. Sedadla a tribuny jsou na Spartě, v Salzburgu i Mnichově 

Skupina mmcité získala 100procentní kontrolu nad společností Kovostal, s.r.o. a jejím výrobním závodem, který hodlá mmcité dál rozvíjet. Kovostal, s.r.o. se zabývá výrobou sedadel a tribun pro stadiony, sportovní a multifunkční haly, divadla či kina. Společnost byla založena v roce 1991 a její výrobky najdeme téměř po celém světě, přičemž hlavními exportními destinacemi jsou Německo, Rakousko, Švédsko, Norsko, Francie, Maďarsko a Slovensko. Mezi nejznámější reference patří instalace sedadel a tribun v O2 areně v Praze, na fotbalových stadionech AC Sparta Praha, Red Bull Arena Salzburg, Arena Mnichov, ale také třeba na olympijském stadionu v Berlíně a na mnoha dalších sportovních „svatostáncích“.



„Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit naše akviziční cíle v takto rekordním čase, a že do skupiny zařazujeme nejen nám skvěle vyhovující výrobní závod, ale i celý výrobní program Kovostalu. Sedadla a tribuny jsou pro nás komplementární produkt, který hodláme dál rozvíjet a navázat tak na bohatou historii výroby v Jarošově,“ komentuje transakci David Karásek, předseda představenstva mmcité a.s.

Foto mmcité: Kovostal a její výrobní závod



Bližší informace o této transakci a o navazujících investičních a rozvojových plánech hodlá společnost mmcité a.s. oznámit na nejbližší investorské prezentaci START day v příštím pololetí.



Úprava letošního výhledu

Skupina mmcité na základě průběžných výsledků také nedávno upravila svůj roční výhled. V roce 2023 nyní očekává tržby 1,161 až 1,314 mld. CZK, tj. meziroční růst až o 13,21 %. Snížení výhledu tržeb souvisí s aktuálními limity ve výrobě a s přesunutím části zakázek do Q1 2024. Provozní zisk EBITDA by měl vzrůst meziročně o 47 až 63 % a dosáhnout úrovně 90 až 100 mio. CZK. Tj. při EBITDA marži 7,5 až 8,0 %.



Globální skupina mmcité, zastřešená českou mateřskou společností mmcité a.s., je výrobcem a prodejcem městského mobiliáře, jako jsou lavičky v parku, pítka, stojany na kola a mnoho dalšího. Dnes najdeme výrobky mmcité s přímým obchodním zastoupením ve více než 30 zemích. Akcie společnosti se pod tickerem MMCTE.PR obchodují od 1. srpna 2023 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.