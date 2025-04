IEA: Datová centra do roku 2030 kvůli AI zdvojnásobí spotřebu energie

Datová centra budou do roku 2030 potřebovat dvakrát více energie než v současné době. Celková poptávka po elektřině z datových center se zvýší na 945 terawatthodin (TWh), což je o něco více než spotřeba elektřiny v Japonsku. Hlavním pohonem růstu bude umělá inteligence (AI), poptávka po elektřině z datových center pro AI by se měla do roku 2030 zvýšit až čtyřnásobně. Ve svém výhledu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Rozvoj AI podle agentury způsobil růst poptávky po elektřině, a to i v bohatých ekonomikách, kde spotřeba v poslední době stagnovala nebo v některých případech i klesala. Na mnoha místech se stávají datová centra hlavními spotřebiteli elektřiny. Datová centra jsou potřeba nejen kvůli rostoucímu využívání AI, ale také kvůli mobilním sítím páté generace (5G) a cloudovým a streamovacím službám.



Agentura ale upozorňuje, že růst datových center bude zvyšovat poptávku po výrobě elektřiny z plynu a uhlí. Kapacita obnovitelných zdrojů energie se sice bude dál zvyšovat, zejména v Evropě, přerušované dodávky zajišťované elektřinou z větru a slunce ale nebudou stačit k uspokojení rostoucí poptávky z datových center. Výroba elektřiny ze zdrojů, jako je plyn, tak bude často nejlépe odpovídat struktuře poptávky datových center. Vzhledem k tomu, že některá z největších plánovaných datových center potřebují stejně energie jako pět milionů domácností, bude to mít obrovské důsledky pro emise skleníkových plynů.



Ve Spojených státech budou do roku 2030 datová centa potřebovat více elektřiny než výroba veškerého energeticky náročného zboží dohromady, včetně hliníku, oceli, cementu a chemikálií. Datová centra se tam na růstu poptávky po elektřině budou podílet téměř polovinou. V zemi pokrývá plyn 40 procent poptávky datových center po elektřině.



Spojené státy jsou teď největším trhem s datovými centry a je pravděpodobné, že plyn bude zdrojem elektřiny i pro většinu rozšiřovaných kapacit do roku 2030. Začátkem tohoto týdne podepsal prezident Donald Trump řadu nařízení, která mají rozšířit těžbu a využívání uhlí v USA.



Dvojkou na trhu s datovými centry je Čína. Tam energetickému mixu dominuje fosilní palivo, což je varovný signál pro emise, uvádí IEA.



Zpráva ale zdůraznila, že přetrvávají značné nejistoty, které mohou tento výhled ovlivnit. Tyto nejistoty se pohybují od makroekonomického výhledu až po to, jak rychle bude umělá inteligence přijata.