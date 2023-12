Víkendář: Ferrari nebude zvyšovat počet, ale hodnotu. A nové technologie musí využívat člověk, ne ony jeho

Ředitel Ferrari Benedetto Vigna hovořil na Bloombergu o tom, co jeho firma nabízí zákazníkům a jak je na tom s vývojem vlastního elektromobilu (viz první část rozhovoru pod článkem). Ve druhé části se mimo jiné rozhovořil o tom, že Ferrari musí svými produkty zaujmout klienta ještě předtím, než on sám dovede formulovat, co by si přál. Roli tu tak hraje i efekt překvapení. Automobilka používá také technologie z vozů F1.



Mají mladí zákazníci nebo ženy jiné představy a požadavky než dřívější klienti automobilky? Vigna na tuto otázku odpověděl, že existuje jedno společné téma u klientů Ferrari, a tím je zábava při jízdě. Kdo je pak momentálně pro automobilku konkurencí? Vigna se domnívá, že konkurence je po celém světě a představují ji společnosti, které jsou rychlé a chtějí dosáhnout pokroku a úspěchu. Když tak společnost jako Ferrari jede v přední části pelotonu, musí se neustále ohlížet kolem a sledovat potenciální konkurenty. Nakonec je to ale podle ředitele opět o tom, aby byli lidé ve firmě schopni a ochotni naslouchat „tomu, co se děje.“



Nehodlá Ferrari kvůli vysoké poptávce přece jen navýšit svou produkci? Vigna na to uvedl, že společnost vyrábí ročně přibližně 13 – 14 tisíc vozů a tento počet v budoucnu nijak výrazně neporoste. Chce totiž, aby se zvyšovala „hodnota, ne počet.“ V první část rozhovoru přitom ředitel vyjádřil nadšení z nového elektromobilu firmy, nyní dostal otázku na to, kde probíhají inovace. Uvedl, že jsou dvě hlavní kategorie, inovace probíhají jednak uvnitř Ferrari, ale také u strategických dodavatelů.



U elektromobilu to konkrétně znamená, že samo Ferrari si navrhuje a bude vyrábět baterie do elektromobilu, to samé platí o elektronice a konečné montáži vozu. A dodavatele vybírá na základě toho, jak jsou „kompetentní a rychlí“. Tedy na základě jejich schopnosti a rychlosti přijít „s něčím novým“. Diskuse se následně stočila k autonomnímu řízení a otázce, zda nemůže být tato technologie pro Ferrari hrozbou. Vigna míní, že v budoucnu možná někteří lidé ani nebudou umět řídit auto a budou používat vozy s autonomním řízením. Nicméně stále budou lidé, kteří se to budou chtít naučit a budou mít z jízdy potěšení.



Vigna téma rozvedl s tím, že v současné době jsme zvyklí, že řadu věcí za nás dělají počítače. Nicméně člověk by podle ředitele měl udržovat určité dovednosti, které souvisí s kritickým myšlením, protože „to je základem naší svobodné vůle“. A řízení automobilu podle něj patří k činnostem, které takové myšlení podporuje. Měli bychom také mít na paměti, že nové technologie jsou jen nástrojem, který by měl člověk používat, ale nesmí dojít k tomu, že ony budou „používat člověka“.



Vigna také nevěří v práci velkých týmů. Malé týmy podle něj pracují mnohem lépe a lidé se v nich cítí dobře, zatímco ve velkých týmech „jsou jen číslem“. Ferrari v tom má výhodu, protože tu pracuje jen 5 – 6 tisíc lidí a všichni jsou na stejném místě. Na otázku, zda existují lidé, které by Vigna chtěl mít jako zákazníky firmy, ředitel odpověděl, že pár jich je. Nemůže ale říci jejich jména. Slouží mu jako jeden z cílů, kterých by chtěl dosáhnout. A byl rád, když někteří jeho kamarádi po jeho jmenování do funkce ředitele Ferrari také „vstoupili do této rodiny“.



Zdroj: Bloomberg