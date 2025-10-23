Hledat v komentářích

Detail - články
Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent

Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent

23.10.2025 11:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie automobilky Volvo Car letí ve čtvrtek dopoledne vzhůru o více než 30 procent. Za raketovým růstem stojí výrazně lepší hospodářské výsledky, než očekávali analytici. Významně překvapil zejména provozní zisk, který ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostl o 11 procent a dosáhl 6,4 miliardy švédských korun. Projekce analytiků byla jen 2,14 mld. SEK.

Za vyšším, než očekávaným ziskem stojí především program úspory nákladů ve výši 18 miliard švédských korun. „Akční plán přinesl rychlejší než plánované snížení variabilních a nepřímých nákladů během čtvrtletí,“ uvedlo Volvo ve svém prohlášení.

Prodej automobilů sice po prvních devíti měsících roku klesl o osm procent, v září ale Volvo vykázalo mírný růst maloobchodních tržeb. Co se týče výhradně třetího kvartálu, tak tržby meziročně klesly o sedm procent na 86,4 mld. SEK. Stále to však bylo znatelně nad odhady (81,3 mld. SEK).

Výsledky tedy naznačují, že restrukturalizace pod generálním ředitelem Hakanem Samuelssonem, který se do čela firmy vrátil letos v dubnu, má pozitivní dopad. Myslí si to alespoň investoři, neboť akcie Volva na burze ve Stockholmu vzrostly krátce po otevření obchodování o 29 procent a později v jednu chvílí dokonce o 36,3 procenta. To znamená, že letos už akcie vzrostly o více než čtvrtinu.

11

Volvo, které je většinově vlastněné čínskou společností Geely, přitom v letošním roce čelí – stejně jako mnoho dalších automobilek – americkým clům. A jelikož část výroby probíhá kvůli čínský vazbám právě v této asijské zemi, tak automobilka se musí navíc vyrovnávat i s dovozními cly Evropské unie na elektromobily vyrobené v Číně. I proto došlo k přesunu výroby do továren v Belgii a Jižní Karolíně.

Čínské vlastnictví Volva už dříve vyvolalo obavy, že prodej jeho vozů by mohl být v USA omezen, protože Washington zpřísňuje dohled nad výrobci spojenými s Čínou. Právní experti automobilky jsou ale v pravidelném kontaktu s americkým ministerstvem obchodu. „Nejsem příliš nervózní. V USA působíme již 70 let a v USA budeme i nadále,“ řekl Bloombergu Samuelsson.

Nové modely

Volvo v rámci snahy zvýšit prodeje sází na nové modely, včetně plug-in hybridního SUV XC70. Model vyráběný v čínském městě Tchaj-čou je určen především pro místní trh a v pozdější fázi by mohl být dodáván i do dalších zemí. Kromě toho výrobce plánuje v lednu představit plně elektrický EX60, středně velkého nástupce modelu XC60.

I přes zlepšení hospodaření Volvo stále čelí několik výzvám, ať už se jedná o cenovou konkurenci, vysoké náklady na nové modely nebo cash flow, které zůstalo i ve třetím čtvrtletí negativní, byť rovněž dopadlo lépe, než analytici předpovídali (-4,3 mld. SEK vs. -5,9 mld. SEK).

(Nejen) výrazné překonání zisku pak vedení podniku podnítilo k tomu, aby úžeji spolupracovalo s oddělením pro vztahy s investory. Cílem je zajistit, že budoucí konsenzuální odhady analytiků budou „blíže tomu, kde se nacházíme“, dodal Samuelsson.


Čtěte více:

General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
21.10.2025 13:58
General Motors (+9 %) šlape na plyn. Navyšuje výhled, zisky ve 3Q táhly pickupy
Automobilka General Motors zvýšila svůj celoroční výhled a zveřejnila ...
Korporátní Amerika věří v růst a vrací investorům optimismus
21.10.2025 15:44
Korporátní Amerika věří v růst a vrací investorům optimismus
V době, kdy nevychází data o americké ekonomice, hlásí tamní firmy sil...
Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají
23.10.2025 10:12
Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají
Tesla dosáhla ve třetím čtvrtletí rekordních tržeb, které činily 28,1 ...


