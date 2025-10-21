Automobilky se bojí nedostatku vzácných zemin. Čína může do dvou měsíců zastavit celý průmysl, tvrdí

Světové automobilky se obávají, že omezení vývozu kovů vzácných zemin z Číny povede k nedostatku součástek a uzavírání továren. Snaží se proto zajistit si dodávky těchto kovů z jiných částí světa. V úterý o tom informovala agentura Reuters.
"Situace je velmi napjatá," uvedla šéfka německého dodavatele kovového prachu NMD Nadine Rajnerová. Upozornila, že v některých zemích, například ve Švédsku, je sice velké množství kovů vzácných zemin, chybějí ale kapacity pro jejich těžbu a zpracování.
Podle poradenské společnosti AlixPartners má Čína v současné době pod kontrolou až 70 procent globální těžby vzácných zemin. "Do dvou měsíců mohou zastavit naši výrobu a celý automobilový průmysl," uvedl viceprezident severoamerické divize japonské automobily Motor Ryan Grimm.
Nová omezení exportu kovů vzácných zemin z Číny vstoupí v platnost 8. listopadu. Někteří čínští vývozci podle zdrojů agentury Reuters bezprostředně po ohlášení těchto restrikcí zaznamenali výrazný nárůst objednávek ze zahraničí.
Svaz německého automobilového průmyslu VDA už minulý týden varoval, že nová omezení na vývoz kovů z Číny budou mít dalekosáhlé dopady na dodávky dotčených produktů do Německa i do celé Evropy. VDA je hlavní lobbistickou skupinou v německém automobilovém průmyslu.
Kovy vzácných zemin jsou důležitými součástmi pro výrobu elektromobilů, stejně jako pro různé vyspělé technologie v elektronice a v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Očekává se, že poptávka po vzácných zeminách a klíčových minerálech v nadcházejících letech exponenciálně poroste s tím, jak nabírá na obrátkách transformace energetiky a přechod k čistším zdrojům.
Do skupiny kovů vzácných zemin patří 17 nerostů. Jsou to převážně prvky ve spodní části Mendělejevovy tabulky, mezi které patří neodym, praseodym, europium či terbium. Některé z nich se používají například při výrobě obrazovek, kde fungují jako luminofory. Jiné hrají nezastupitelnou roli při výrobě laserů, magnetů, bateriových článků pro hybridní a elektrické vozy nebo při výrobě systémů k produkci energie z obnovitelných zdrojů.