Víkendář: Příliš složité banky a Uber dokazující reálnost svého byznysu

Andrew Wellington z Lyrical Asset Management hovořil na CNBC o nejvýznamnějších investicích v portfoliu jeho společnosti (viz první část rozhovoru). V druhé části mimo jiné odpovídal i na dotaz týkající se akcií Uberu, kterým se na CNBC věnoval i Mark Mahaney z ISI.



Wellington, který je podle CNBC jedním z nejlepších hodnotových investorů na trhu, podle svých slov již nějakou dobu nemění odhad hodnoty akcií Uberu, ale cena se k tomuto odhadu výrazně přiblížila. Je tu tedy stále potenciál pro další růst, ale už ne takový jako před růstem ceny akcie. „Vyšší cena neznamená, že je tu vyšší hodnota,“ dodal expert, který se domnívá, že Uber by mohl být schopen dosáhnout 7% ziskových marží.



Na otázku týkající se obecně růstových akcií pak Wellington odpověděl, že z jeho pohledu hodnotového investora nejsou takové akcie zajímavé, pokud se u nich za jejich růst přeplácí. Atraktivní jsou pouze v případě, kdy budoucí růst ještě není odražen v cenách těchto akcií. Nejde tedy jen o růst samotný, ale také o to, jaké jsou valuace a ceny. Následující graf ukazuje sektorové složení portfolia Lyrical:





Zdroj: CNBC



Největší podíl má tedy sektor zboží dlouhodobé spotřeby následovaný finančním sektorem a technologiemi. Nejnižší váhu v portfoliu mají naopak utility. Investor rovněž hovořil o sektoru zdravotní péče, v němž mají podle něj velkou váhu biotechnologie a „ty je hodně těžké analyzovat“. Jeho společnost už také deset let nevlastní akcie žádných bank, protože „jim nerozumíme a jejich analýza je také složitá“.



Wellington nicméně k finančnímu sektoru dodal, že banky nejsou jediným zástupcem tohoto sektoru, a i on tu nachází zajímavé příležitosti. Například u některých správců aktiv či ve společnosti Global Payments. Tu lze ale stejně tak považovat za firmu technologickou. „Je hodně růstových společností, které vlastníme, jsou z finančního sektoru, jsou levné a nejde o klasické finanční služby.“ Investor dal také radu ostatním: „Nekupujte indexy, kupujte konkrétní společnosti.“



Mark Mahaney z ISI o Uberu na CNBC řekl, že jeho akcie nyní tvoří součást indexu S&P 500 a to ukazuje, že v této firmě „je reálný byznys“. K této změně mohly přispět i rostoucí zisky firmy a další známky, že „tento podnikatelský model funguje“. On sám považuje tyto akcie za atraktivní a věří, že firma má prostor pro další expanzi. Graf porovnává vývoj ceny akcií Uberu s celým indexem:





Zdroj: CNBC



Mahaney na závěr rozhovoru hovořil o tom, že některé technologické společnosti dříve investovaly zejména do svého růstu a tímto směrem mířila celá jejich strategie. Situace se ale změnila a nyní už kladou mnohem větší důraz na efektivitu. A dokonce se ukazuje, že to nemá negativní dopad na jejich inovace. Řada takových firem se tak dostává do nové, zralejší fáze jejich životního cyklu.



Zdroj: CNBC