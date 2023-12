Víkendář: „Skutečné Ferrari“ i v elektrické verzi, poptávka po SUV převyšuje kapacity

Jak poukazuje Bloomberg, spalovací motory pohání automobily už asi 50 let, ale nyní přichází obrat směrem k elektromobilům a účastní se jej i Ferrari. Ředitel této automobilky Benedetto Vigna poskytl Bloombergu rozhovor, v němž hovořil nejen o elektromobilech, ale i o dalších tématech, která se úzce týkají jeho společnosti a celého odvětví.



Vigna hovořil o tom, že jeho první auto byl Fiat, nyní samozřejmě jezdí s Ferrari. Když přišel do této společnosti, cítil se tam podle svých slov hned jako doma, vyhovovalo mu celkové nastavení společnosti, přístup lidí a „duch místa“. A to včetně neustálé snahy o inovace a zlepšování vozů. „Připadal jsem si, jako kdybych tam byl odjakživa.“



Klienty firmy ředitel nazývá „ferraristy“ a ti si podle něj tyto vozy „nekupují na to, aby s nimi jezdili nakupovat, jde jim o celkový zážitek a emoce.“ Dochází k tomu, že „splynou s vozem“ a to jim umožní nové zážitky. Znatelný je přitom podle ředitele posun klientely k mladším lidem a více zákazníků také tvoří ženy. Mezi klienty rovněž patří sběratelé, kteří vlastní více než jeden vůz. Přitom platí, že „pokud ochutnáte jednou, chcete víc.“



Na otázku týkající se způsobu vedení firmy Vigna odpověděl, že podle něj je důležitá vůle ke zlepšování a také pokora, která vede k tomu, aby naslouchal lidem z celé společnosti a nemyslel si, že ví všechno nejlépe. „Je riziko, že dostatečně nenasloucháte zákazníkovi, ale také dodavatelům či zaměstnancům,“ řekl.



Výzvou může být nyní posun k zeleným energiím a Vigna míní, že pro luxusní značku typu Ferrari to platí také. Nabízí totiž produkt, u kterého je významným rysem „symbolika, ne pouze funkčnost.“ Uhlíkovou neutralitu by tak Ferrari chtělo dosáhnout v roce 2030. Prototyp elektromobilu, který Ferrari vyvíjí, se přitom řediteli podle jeho slov velmi líbí. Má za to, že ve firmě existuje velké nadšení pro „vytvoření něčeho unikátního“. Na další otázky ale ředitel odpověděl, že více nyní nemůže říci, jen to, že „to bude skutečně Ferrari“.



Na obecnější úrovni Vigna v rozhovoru uvedl, že jeho firma musí klientovi nabízet skutečnou hodnotu a nemůže se stát hamižnou v tom smyslu, že by si nechala platit za něco, co nedodává. Klienta přitom vnímá jako součást „rodiny všech zúčastněných“. K tomu Bloomberg připomněl, že poptávka po vozech automobilky je veliká a platí to i o jejím modelu SUV. Přesto však Ferrari nehodlá navyšovat výrobní kapacity. Vigna k tomu řekl, že společnost byla pozitivně překvapena tím, kolik objednávek na SUV v krátké době přišlo. Na čas museli dokonce pozastavit další objednávky.



Zdroj: Bloomberg