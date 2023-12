Rozbřesk: MNB redukuje sazby o očekávaných 75bps, ale překvapuje holubičími signály

Maďarská centrální banka sice včera snížila hlavní úrokovou sazby v souladu s očekáváním o 75 bazických bodů, avšak vyvolala dojem, že by napříště mohla postupovat ještě agresivněji. Tento signál totiž vyslal na včerejší tiskové konferenci viceguvernér MNB Barnabáš Virag, který uvedl, že se základní sazba centrální banky posune do jednociferných hodnot v blízké budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že základní sazba MNB se po včerejší redukci na nachází na úrovni 10,75 %, tak si trh Viragova slova přeložil tak, že snížení o 100 bazických bodů na lednovém zasedání je rozhodně ve hře (což forint odnesl viditelným oslabením).



Akcelerace cyklu snižování úrokových sazeb v Maďarsku tedy může být velmi vážně ve hře, neboť jednak reálné úrokové sazby zůstávají stále velmi vysoko a jednak fundamenty maďarské ekonomiky se vylepšují, což udržuje forint relativně silný (nepřímo tím brzdí inflaci).



Otázka tedy zní, kde se může MNB příští rok při snižování sazeb zastavit? Zde bude hrát primární úlohu dezinflační proces, který zřejmě nabere obrátky v příštím čtvrtletí, přičemž zde mohou vrcholit sázky na redukci sazeb. Nicméně inflační dno vidíme v Maďarsku v průběhu roku na úrovni 4,5 % s tím, že na konci roku by u inflace mohlo svítit číslo 5 %. Tato úroveň přitom svým způsobem spolu definuje i to, kde by se měla nacházet základní sazba MNB za rok. Mělo by to být někde nad touto úrovní s tím, že MNB bude chtít při inflaci pohybující se nad cílem (3 %) udržet reálné úrokové sazby v pozitivní teritoriu, takže základní úroková sazba může na Silvestra 2024 činit stále ještě 6 %. V tomto kontextu je třeba hodnotit i očekávání, jež lze odvodit z forintové výnosové křivky. Trh v tuto chvíli vidí základní úrokovou sazbu MNB na konci příštího roku těsně pod 6 %, což je v zásadě férové nacenění. Pokles těchto tržních očekávání hlouběji směrem k 5 % by však podle našeho názoru bylo až příliš optimistickým viděním světa, které by hrozilo tím, že forint může (přechodně) ztratit půdu pod nohama.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zůstává od začátku týdne připoutaná k úrovni 24,50 EUR/CZK. Větší rozkolísanost může přinést zítřejší zasedání ČNB, kdy by měly jít úrokové sazby poprvé mírně dolů. Z pohledu koruny bude důležitá doprovodná komunikace centrální banky, resp. nakolik si ČNB podrží relativně jestřábí rétoriku.



Eurodolar



Eurodolar se včera pokusil překonat 1,10, což se nepovedlo a tak klesá zpět směrem k 1,09. Trh vstřebává spíše data druhé kategorie, přičemž v podstatě ignoruje komentáře centrálních bankéřů, kteří se snaží redukovat optimismus ohledně snižování úrokových sazeb v roce 2024. To se však příliš nedaří, přičemž dnes po ránu tato očekávání přiživila velmi nízká inflace ve Velké Británii.

Dnes bude asi největší pozornost poutat výsledek americké spotřebitelské nálady, která pokud se výrazně vylepší, tak může přiživit aktuální pokles eurodolaru.