Perly týdne: Dividendové akcie znovu v kurzu, posun trhu k rovnováze a kolaps cen lithia

Matt Powers z Powers Advisory Group se domnívá, že rok 2024 bude nahrávat dividendovým akciím. Sandra Cho z Pointwealth Capital Management jej vidí jako dobu, kdy se trh posune opět k rovnováze, tedy směrem od koncentrovaných zisků k plošnějšímu posilování. Na CNBC komentují „kolaps cen lithia“ a předpovídá pokles sazeb až ke 3,25 %.



Rok rovnováhy: Sandra Cho z Pointwealth Capital Management má za to, že v roce 2024 si povedou dobře tituly, které v roce 2023 zaostávaly. Platit by to mimo jiné mělo i o akciích malých firem. Naopak u největších technologických firem bude podle investorky těžké dosáhnout toho, aby jejich fundament ospravedlnil další růst cen akcií podobný tomu z roku 2023. Cho vidí za potenciálně zajímavou například energetiku či utility. Rok 2024 by pak měl celkově ukončit období, kdy byly zisky na akciích vysoce koncentrovány a měl by přijít „posun k rovnováze“, v jehož rámci by se měla návratnost akcií a sektorů vyrovnávat.



Cho odpovídala na dotaz týkající se vysokého objemu kapitálu, který v roce 2023 mířil do krátkodobých obligací. Podle jejího názoru je to jeden z faktorů, který by měl v roce 2024 pomáhat akciovému trhu, protože tyto peníze by mohly zamířit právě tímto směrem. Nicméně investorka se nedomnívá, že by stálo za to nadvážit akcie v investičních portfoliích, protože rizikové prémie jsou na nich v tuto chvíli poměrně nízko a výnosy na dluhopisech se nachází na zajímavých úrovních. Ohledně dluhopisů ale Cho dodala, že „ne všechny jsou si rovny“. Za atraktivní totiž považuje například korporátní obligace s investičním ratingem, naopak dluhopisy s ratingem nižším nesou podle ní nízké prémie.



Na závěr rozhovoru pak Cho připomněla, že v posledních letech docházelo na akciích ke znatelnému příklonu k pasivnímu investování a na popularitě nabíraly ETF. Podle ní ale bude rok 2024 také dobou, kdy se investoři více obrátí k aktivnímu investování. Jestliže se pak někdo chce stále držet pasivního přístupu, mel by podle expertky zvolit spíše index se stejnými váhami jednotlivých titulů. Takový index totiž bude reagovat na popsané rozšiřování rally na více titulů a posun k „rovnováze“.



Kolaps cen lithia: Na CNBC poukazují na „kolaps cen lithia“. Zatímco v roce 2021 a 2022 jeho ceny výrazně stoupaly, letos došlo k prudké korekci, která je podle CNBC vyvolána jednak slábnoucí poptávkou po elektromobilech a také „pokračujícím 25% růstem na nabídkové straně trhu“. Těžbu přitom podporovaly právě předchozí vysoké ceny, které ospravedlnily rovněž investice do projektů, které by jinak nebyly ziskové.





Zdroj: CNBC



Podle CNBC předchozímu růstu cen lithia napomáhalo i to, jak složité je v USA rozjet těžbu této komodity. Postupně se však ukázalo, že v jiných zemích, jako je Austrálie či Kanada, těžba rychle roste právě díky tomu, jak prudce se zvedají ceny.



Rok dividendových akcií? Matt Powers z Powers Advisory Group hovořil na CNBC o investiční strategii své firmy, která se zaměřuje zejména na dividendové akcie. Tedy akcie nabízející vyšší dividendové výnosy a zároveň schopnost dividendy v čase zvyšovat. Powers začal s tím, že po letošním roce je těžké hovořit o nákupu dividendových titulů, ovšem on se domnívá, že v tuto chvíli je skutečně dobrý okamžik pohnout se tímto směrem. Rok 2024 by totiž měl mimo jiné přinést pokles sazeb, což by tomuto segmentu trhu mělo pomáhat.



Podle experta je nejlepší zaměřovat se na společnosti, které mají za sebou dlouhou řadu let, kdy vyplácely dividendy. A zároveň jejich výhled naznačuje, že by měly být v budoucnu schopny dividendy zvyšovat. On sám se většinou orientuje na akcie s růstem dividend minimálně na 5 %. Příklady takových investic ukazuje následující tabulka, spolu s dividendovým výnosem vidíme posílení či oslabení akcií v roce 2023:





Zdroj: X



Sektorově může být podle experta zajímavá zdravotní péče či utility. Ty si v roce 2023 vedly nejhůře ze všech sektorů a jejich valuace výrazně klesly. I kvůli očekávanému poklesu sazeb v příštím roce jsou ale podle Powerse „evidentním sektorem, na který je nyní dobré se podívat.“



Sazby na 3,25 %: ukazuje v následujícím grafu své predikce vývoje sazeb v příštím roce. Ekonomové této banky očekávají, že sazby půjdou dolů v březnu, květnu a červnu. Poté se tempo poklesu zmírní a ve druhé polovině roku 2025 se stabilizují na 3,25 – 3,5 %:





Zdroj: X