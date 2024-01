Rozbřesk: Co přinese rok 2024 v Česku? Nižší inflaci a návrat k růstu

Pojďme na startu nového roku začít optimisticky. V mnoha ohledech čeká tuzemskou ekonomiku příznivější makroekonomické prostředí. Ať již půjde o inflaci nebo hospodářský růst, v obou případech uvidíme odeznívání šoků, kvůli kterým se česká ekonomika v minulém roce propadla do stagflace. Podobný „normalizační“ scénář očekáváme také pro ČNB, která mírně snížila úrokové sazby již v prosinci a v tomto roce šlápne na plyn ještě výrazněji.



Začněme inflací, jež byla v posledních třech letech největším problémem tuzemské ekonomiky - kumulativně vzrostly v tomto období spotřebitelské ceny o 32 % (!). Výsledkem byl tvrdý zásah do kupní síly domácností a eroze podstatné části jejich (reálných) úspor. V posledních měsících roku 2023 však již cenové tlaky výrazně zvolnily a pokud vezmeme v potaz tzv. inflační momentum („inflace tady a teď“), celková inflace je již velmi blízko 2% cíli. Pro letošní rok počítáme s průměrnou inflací těsně pod 3 %, což sice neznamená splnění cíle ČNB, ale půjde o razantní posun správným směrem.Vysoká inflace zároveň tvrdě dopadla na reálné útraty domácností, což je hlavní důvod, proč česká ekonomika v minulém roce poklesla o 0,5 % (náš odhad). S nižší inflací a opětovným růstem reálných mezd sázíme na oživení spotřebitelského apetitu, a to ruku v ruce s rozpouštěním vysokého objemu nad-úspor. I přes to odhadujeme relativně skromný celoroční růst na 1,4 % s tím, že oživení spotřeby bude spíše pozvolné a velkým otazníkem zůstává vývoj zahraniční poptávky. Hospodářskou expanzi bude držet na uzdě také konsolidační balíček vlády, který vstoupil v platnost prvního ledna.

V tomto roce očekáváme podstatné povolení měnových šroubů ze strany ČNB. Začátek cyklu uvolňování měnové politiky je zatížen celou řadou nejistot a pro-inflačních rizik (lednový efekt přecenění), což může vést bankovní radu k velmi obezřetnému přístupu. Pokud však inflační čísla zásadněji nepřekvapí, počítáme s úrokovými sazbami okolo 4 % na konci roku 2024. Korunu vidíme krátkodobě mírně slabší, ve druhé polovině roku však již bude moci pomýšlet na drobné zisky.

Shrnuto, podtrženo, rok 2024 se ponese ve znamení odeznívání celé řady šoků, které v posledních letech negativně dopadly na českou ekonomiku. Inflace přestane být problémem číslo jedna, ale do centra pozornosti se přesune nevýrazná růstová dynamika. I tak by se ale z makro pohledu mělo jednat o příznivější rok.

My Vám v roce 2024j přejeme vše dobré a mnoho úspěchů!





Koruna

Koruna zakončila rok 2023 v těsné blízkosti 24,70 EUR/CZK, tj. nejslabší úrovně od července 2022. Zčásti šlo efekt nízké likvidity na konci kalendářního roku, stejně tak ale sehrálo svou roli rozhodnutí ČNB a prvním poklesu sazeb o 25 bps. Právě na další kroky ČNB bude korunový trh s napětím vyčkávat, především v rámci komentářů členů bankovní rady. Podobně výrazný vliv však může mít i dění na hlavních trzích, resp. politika centrální bank.

Sázky na agresivní pokles sazeb na obou stranách Atlantiku, které aktuálně naceňují trhy, se koruně líbí. Zároveň jde ale o negativní riziko pro korunu, pokud by mělo dojít k výraznějšímu tržnímu přecenění.



Eurodolar



Dolar vstoupil do nového roku sebevědoměji, když se mu daří mazat ztráty, které nabral mezi svátky.

První týden v roce bude přitom z pohledu makroekonomických událostí výživný. Kromě tradičních dat jako jsou čísla z amerického trhu práce či indexy ISM budou totiž ve hře i inflační data v eurozóně a take podrobný zápis z prosincového jednání FOMC. Vše dohromady má pochopitelně potenciál zvýšit volatilitu, která byla během Vánoc utlumená.