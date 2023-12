Jak se v roce 2024 povede nejméně výkonným akciím z indexu Nasdaq 100?

Optimismus investorů ohledně holubičího Fedu podnítil od konce října prudký nárůst cen akcií, a tak všechny tři hlavní akciové indexy zaznamenaly osm ziskových týdnů v řadě. Ale ne všechny akcie mohou být vítězi. Přitom mezi poraženými by se mohli skrývat černí koně příštího roku. Jak se bude dále dařit největším propadákům z indexu Nasdaq 100 ?



Benchmark Nasdaq-100 atakuje koncem roku rekordní maxima. Meziroční zisky tohoto indexu dělají neuvěřitelných 54 %. A i když je konec roku 2023 velmi silný, 17 akcií zůstává meziročně v záporu. Mezi nimi vede společnost Moderna, která letos zatím klesla o 45 % a k jejímuž letošnímu propadu přispěla klesající poptávka po vakcíně proti covidu.

Ticker Akcie Sektor Meziroční změna (%) Nákupní doporučení (%) Průměrný potenciál (%) MRNA Moderna, Inc. Zdravotnictví -45,8 37.5 28.7 ILMN Illumina, Inc. Zdravotnictví -30,4 52 -1,9 WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. Necyklická spotřeba -28,8 16,7 -2,3 EXC Exelon Corporation Utilita -17,8 21,7 12,8 AEP American Electric Power Company, Inc. Utilita -15 45 7,6 PYPL PayPal Holdings, Inc. Finance -12,2 52,1 18,3 XEL Xcel Energy Inc. Utilita -11,2 33,3 4,5 KHC Kraft Heinz Company Necyklická spotřeba -10,3 39,1 5,1 KDP Keurig Dr Pepper Inc. Necyklická spotřeba -7,3 47,6 8,7 GILD Gilead Sciences, Inc. Zdravotnictví -6,9 40 11,7

Tento měsíc ale akcie biofarmaceutické společnosti Moderna vyskočily o 28 % poté, co data z testování vakcíny proti rakovině, vyvinuté se společností , ukázala, že snižuje riziko úmrtí nebo relapsu v kombinaci s Keytrudou u pacientů s rakovinou kůže. Analytici pokrývající tuto akcii jsou na ni podle FactSet poměrně optimističtí. Téměř 38 % analytiků má u Moderny doporučení koupit s průměrným růstovým potenciálem 28,7 %.



Další biotechnologická akcie Illumina, která letos klesla o 30 %, je druhým největším propadákem z Nasdaq-100. I zde se akcie podívaly v poslední době výše, když Illumina oznámila plány na prodej své divize Grail. To ale na překonání dalších překážek, kterým společnost čelí, nestačí.



„ILMN se v posledních 4 letech bojovala s růstem tržeb a nevidíme, že by se objevilo nějaké bezprostřední řešení na nesčetné problémy, kterým tento byznys čelí,“ napsal analytik Michael Ryskin. Začátkem tohoto měsíce tato banka snížila doporučení u akcií Illumina na podprůměrné, přestože firmu označuje za „dominantního lídra na trhu v sekvenování DNA“. Ryskin však poznamenal, že nevidí žádný náznak „rychlého řešení“ stagnujících příjmů společnosti.



Zdá se, že analytici oslovení FactSet s jeho hodnocením souhlasí. Zatímco 52 % analytiků pokrývajících společnost Illumina u ní má nákupní hodnocení, průměrná cílová cena naznačuje potenciální pokles o 1,9 % z aktuální obchodní ceny akcie.



Energetická společnost Exelon se letos propadla o 18 %, když na ni dopadlo nepříznivé rozhodnutí o sazbách v Illinois, které vedlo k tomu, že má jednu z nejnižších návratností vlastního kapitálu v odvětví, a to 8,91 %. V důsledku toho snížila hodnocení této akcie na „equal weight“ z „overweight“. Nicméně cílová cena analytika Davida Arcara ve výši 38 dolarů naznačuje, že by akcie mohly vzrůst o 7 %. Údaje FactSet naznačují, že pouze 21 % analytiků pokrývajících tuto společnost u ní má nákupní doporučení s možným růstem v průměru o 12,8 %.



Společnost Arcaro zdůraznila příznivé vlastnosti této akcie, jako jsou atraktivní příležitosti k růstu a nízké riziko u zisků ve zbývajícím podnikání společnosti Exelon. Dodala však, že „větší obavy o její největší utilitu budou u akcie převyšovat až do roku 2024“.



Další akcie, která se letos nezúčastnila rally, je PayPal. Akcie této společnosti zabývající se finančními technologiemi v roce 2023 klesly asi o 12 %. jí nedávno snížila hodnocení na neutrální z nákupního doporučení a k tomu snížila také cílovou cenu na 66 USD ze 77 USD. To znamená potenciál asi 5,5% růstu.



Analytik Jason Kupferberg napsal, že investoři budou muset být trpělivý, než u této akcie dojde k otočce. „Akcie po skromném překonání výsledků za 3Q a sdělení nového generálního ředitele Alexe Chrisse ohledně růstu zisků vzrostly ze svých minim. Nicméně rok 24 vnímáme jako rok přechodu, kdy se bude nový CEO/CFO snažit získat důvěru Wall Street a zároveň neustále zlepšovat ziskové metriky,“ napsal.



Více než polovina analytiků dotázaných společností FactSet měla u této akcie doporučení koupit a průměrný konsensuální cenový cíl naznačuje růst o 18,3 %.



