Nový rok by mohla Evropa začít na zelené notě, bitcoin zpět nad 45 000 dolarů

Nový rok začaly čínské akcie poklesem po slabších továrních datech a projevu prezidenta Si. Bitcoin se dnes vyšplhal nad 45 000 dolarů poprvé od dubna 2022 a evropské futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,0 %.

Čínské akcie začaly nový rok poklesem a stáhly s sebou asijské obchodování. Nedělní data ukázala, že čínská aktivita v továrnách poklesla nejníže za 6 měsíců, zatímco se očekával její mírný nárůst. Prezident Si se mezitím ve svém projevu zavázal k posílení ekonomiky a tvorby pracovních míst a přiznal, že firmy měly těžké časy a lidé měli problém najít práci a zajistit si základní potřeby.

V Evropě dnes vyjde série dat nákupních manažerů, která investorům napoví, zda se ekonomika bude dále zotavovat. Mezi prvními vyjdou data ze střední Evropy.



Bitcoin dnes poprvé od dubna 2022 vystoupil nad úroveň 45.000 USD (více než jeden milion Kč). Největší světovou kryptoměnu podpořil optimismus související s možným schválením investičních spotových bitcoinových fondů obchodových na burze (ETF), uvedla agentura Reuters. Loni bitcoin posílil o 156 procent, což byl jeho nejlepší výkon od roku 2020. Investoři se soustředí hlavně na to, zda americký regulátor cenných papírů schválí brzy ETF s fyzickým držením bitcoinu. Tyto fondy by otevřely trh s bitcoiny dalším milionům uživatelů a přilákaly miliardové investice.



Čínský výrobce elektromobilů a hybridních vozů BYD v loňském roce zvýšil celkový prodej o 62 procent na zhruba tři miliony vozů. Oznámila to dnes firma. V samotném čtvrtém čtvrtletí prodala rekordních 526.409 vozů s čistě elektrickým pohonem. Mohla by tak poprvé na čtvrtletní bázi vystřídat amerického konkurenta na postu největšího světového prodejce vozů s čistě elektrickým pohonem.

V novoročním projevu se prezident Petr Pavel vyslovil, že po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura. Společná evropská měna je podle hlavy státu logickou budoucností. "Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností," poznamenal prezident.