Airbus nabídl za kybernetickou divizi společnosti Atos až 1,8 miliardy eur

Evropský výrobce letecké techniky Airbus nezávazně nabídl 1,5 až 1,8 miliardy eur (37 až 44,4 miliardy Kč) za kybernetickou divizi BDS francouzské společnosti Atos. Oznámila to dnes firma Atos. O převzetí jiné části tohoto francouzského podniku už delší dobu jedná český miliardář Daniel Křetínský. Tato jednání podle Atosu pokračují, není však jisté, že dospějí k dohodě.



Společnost Atos dnes rovněž uvedla, že jednání s Airbusem o prodeji divize BDS se nyní nacházejí v předběžné fázi. Dodala, že na část divize obdržela také jinou nabídku, neposkytla však jméno potenciálního kupce. Společnost Airbus předložení nabídky na BDS potvrdila, informuje agentura Reuters.



BDS propojuje aktivity společnosti Atos v oblasti kybernetické bezpečnosti, velkých dat a superpočítačů. Loni v únoru Atos obdržel od Airbusu nabídku na převzetí menšinového podílu 29,9 procenta ve své společnosti Evidian, kde se soustřeďují jeho aktivity v oblasti digitální a kybernetické bezpečnosti a která se později přejmenovala na Eviden. Koncem března obě skupiny jednání ukončily.



Nová jednání o záchraně silně zadlužené společnosti Atos podporuje její nový šéf Jean-Pierre Mustier. Předchozí vedení Atosu se rozhodlo prodat podstatnou část firmy Křetínskému, což se však nelíbilo řadě menšinových akcionářů. Podle nich byl dojednaný návrh dohody s Křetínským nevýhodný.



Společnost Atos dnes potvrdila, že pokračuje s Křetínského firmou EP Equity Investment (EPEI) v exkluzivních rozhovorech o prodeji své divize Tech Foundations. "Pokračují rozhovory ohledně ceny, struktury transakce a převodu velké části závazků divize Tech Foundations," napsala firma v tiskové zprávě. "Není jisté, zda tyto rozhovory dospěji k dohodě," dodala.



Původně měla společnost EPEI koupit Tech Foundations za dvě miliardy eur. Měla rovněž za 180 milionů eur získat podíl 7,5 procenta v divizi Eviden, a to v rámci plánovaného posílení kapitálu divize o 900 milionů eur, uvedl Reuters. Firma Atos dnes nicméně uvedla, že nyní hodlá zvýšení kapitálu omezit, což by mohlo vést k tomu, že EPEI v této divizi žádný podíl nezíská.



"Firma zkoumá s EPEI právní a finanční podmínky, za kterých by EPEI mohla být zcela nebo zčásti zproštěna svého závazku podílet se na tomto zvýšení kapitálu," píše Atos v dnešní tiskové zprávě.